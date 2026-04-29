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藍白整合在新北市長選戰這局塵埃落定，昨天公布民調確定由國民黨李四川出線對決民進黨蘇巧慧，這不僅是一場民調數字的勝負，更是一場政治誠信與合作格局的考驗。對民眾黨主席黃國昌而言，此刻的關鍵，不在於輸贏本身，而在於後續如何兌現承諾，為台灣政治立下一個成熟合作的範例。值得一提的是，在民調結果公布的記者會上，藍白雙方所展現的風度與節制，確實讓人眼睛一亮。沒有過度的勝負渲染，也少見情緒性的攻防，取而代之的是彼此致意、強調合作的基調。這樣的互動，某種程度上展現了民主政治應有的樣貌「競爭可以激烈，但結果必須被尊重，對手也可以成為夥伴」。在當前朝野對立緊繃、政治語言日益尖銳的氛圍下，這場記者會所釋出的訊號，或許正是一種值得借鏡的示範：民主不只是對抗，更包含自制與格局。此次整合過程中，黃國昌已清楚表態「全力輔選」。政治人物的承諾，從來不是修辭，而是信用。既然在鎂光燈前說出口，就應該在基層一步一腳印地實踐。否則，任何關於改革、理性政治的論述，都將流於空洞。特別是在台灣當前政治氛圍中，選民早已厭倦只會操作聲量、卻無法承擔責任的政治人物。不可否認，黃國昌長期以來具有鮮明個人風格，但也伴隨相對較高的對立與仇恨值。這樣的特質，在單打獨鬥時或許能凝聚支持者，然而一旦進入合作架構，便必須有所調整。藍白既然選擇攜手，就不可能各唱各的調；若彼此仍停留在過去的攻防節奏，最終傷害的只會是整體戰局與選民對合作的信任。因此，黃國昌此刻真正該做的，不只是「站台」，而是「融入」。第一， 放下過去對抗性的政治語言，以更穩定、務實的方式協助李四川擴大中間選民支持；第二， 將輔選重心放在民眾黨的議員參選人，也就是所謂的「白營小雞」，協助其在地方紮根，讓合作不只停留在市長層級，而是深入基層政治結構；第三，更重要的是提出具體且可行的民生政策，讓選民看到藍白合作不是權力分配，而是真正回應市民需求。政治的高度，從來不在於一時的勝負，而在於輸贏之後的選擇。黃國昌雖在民調中未能勝出，但若能在接下來的選戰中展現氣度與執行力，不僅能鞏固個人政治資產，更可能為台灣開創一種不同於過去對立的合作典範。反之，若輔選流於形式、合作停留口號，則不僅辜負支持者，也將讓這次整合失去其歷史意義。選舉才要開始，但評價已經開始累積。黃國昌輸了民調，未必是失敗；無法兌現承諾，才是真正的流失。黃國昌能否在這場考驗中贏得尊重，不在他人，而在他自己的選擇。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com