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▲藏壽司5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，一口氣推出共40款限定扭蛋，圖為壓克力吊飾。（圖／藏壽司提供）

藏壽司聯名《排球少年!!》滿額贈活動一覽：

📍第一波滿額贈活動：

📍第二波滿額贈活動：

📍備註：

▲藏壽司5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，並有滿額贈活動，圖為5月20日開跑的贈品馬克杯。（圖／藏壽司提供）

🟡藏壽司聯名《排球少年!!》打造聯名店店面：

▲於5月1日至5月29日活動期間，且凡參加Facebook或Instagram任一社群平台活動，皆有機會抽中「烏野高校旅行收納包」。（圖／藏壽司提供）

📍15間店面另推滿額贈活動：

🟡藏壽司聯名《排球少年!!》社群活動：

壽司郎推新菜 「黑鮪魚大腹盛宴、九州新菜」即日起開吃

▲壽司郎「黑鮪魚盛宴、九州美食巡禮」新菜開吃！（圖／壽司郎提供）

藏壽司宣佈，將於2026年5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，本次聯名創下藏壽司史上最多款式紀錄，一次推出共40款限定扭蛋，內含壓克力吊飾、馬口鐵徽章胸針，而角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校等高校的人氣經典角色。並分別於5月11日與5月20日起也將有滿額贈活動，消費1200元，分別送出「排球少年!!票卡夾」、「排球少年!!馬克杯」等，皆是限量贈品。藏壽司首度與超人氣動畫《排球少年!!》合作，自5月1日起，活動期間推出共40款《排球少年!!》限定扭蛋，品項包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針。角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，一次集結多位人氣經典角色。活動日期：5月11日登場活動說明：至，票卡夾共推出烏野高校、青葉城西高校與音駒高校三款設計，結合球員帥氣身影搭配各校校徽設計。：5月20日登場兩波滿額贈品各限量1萬5000 份，數量有限為讓粉絲全方位沉浸於《排球少年!!》的熱血世界，藏壽司特別於板橋遠科店、桃園大興西店、台北館前店、台中惠文路店與高雄五福光華店五間門市打造特色聯名店，從門面、等候區到桌席空間皆換上聯名佈置，營造宛如置身球場般的沸騰氛圍。於5月1日至5月29日活動期間，且凡參加Facebook或Instagram任一社群平台活動，5月1日至5月29日全台15間限定店鋪更額外推出專屬滿額贈！活動期間至指定限定店鋪消費滿1200 元，加入LINE好友並綁定會員，即贈送「排球少年!!彈簧包」，共有烏野高校與音駒高校兩款共5600 個。：5月25日至 5月31日凡參加Facebook或Instagram任一社群平台活動皆有機會抽中排球少年!!多功能桌墊，各抽出7名。追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram，於指定文章按讚或愛心，並留言標記 2 位好友，留言你最喜歡的隊伍，留言範例：「@XXX @XXX我最喜歡烏野高校，你喜歡哪一隊」。得獎者將於6月4日由藏壽司 Facebook 及 Instagram 個別通知。壽司郎於今（29）日起至5月31日，推出期間限定「黑鮪魚大腹盛宴 & 九州美食巡禮」，開吃肥美「地中海黑鮪魚大腹」70元、「黑鮪魚2種」130元一盤雙享大腹與中腹；「宮崎名物！鮮蝦生菜卷」50元、福岡鹹香「Yamaya明太子高菜海苔包」40元、一本釣「櫻島熔岩燒半生鰹魚」60元、「九州產竹筴魚&生鯖魚」60元、「大分名物！塔塔醬雞肉天烏龍麵」130元、「酥炸有明海產帶頭芝蝦」70元、「九州西瓜聖代」110元等新菜。