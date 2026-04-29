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▲范姜彥豐（如圖）獲判100萬元，粿粿、王子陷入危機。（圖／資料照）

粿粿、王子賠100萬太少？范姜彥豐律師怒發聲

▲粿粿（左）讓范姜彥豐（右）心碎。（圖／翻攝自粿醬一家YouTube）

藝人范姜彥豐提告老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）侵害配偶權案，昨（28）日法院一審判決出爐，范姜彥豐獲判100萬元，判決書將會遮隱當事人姓名後公開，輿論引爆後，不少網友指教判賠的金額太少，對此，范姜彥豐的律師蔡鈞如於社群Threads發文回應112字，「每次看到說『才求償這樣喔？』的我就只想回一句『你行你上啊』」，動怒槓上酸民：「出張嘴最簡單！」掀起軒然大波。昨晚蔡鈞如於社群Threads發文，「 每次看到說『才求償這樣喔？』的我就只想回一句『你行你上啊』」而且又不是只有這一件。」並道出身為律師，總有不為人知的辛酸一面，認為不少人僅憑新聞片段或簡化資訊，就對案件結果大肆評論。蔡鈞如也表示，這類現象好比大型刑事矚目案件判決出爐後，許多人只看新聞稿內容，就開始化身「法學專家」，甚至一路推測上訴到最高法院會怎麼判，「出張嘴最簡單，這就是台灣的淺碟文化和網路匿名性的嘴砲文化。」語氣情緒不小。