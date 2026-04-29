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▲EXO子團體CBX在2023年和前東家SM娛樂展開官司糾紛，已經許久沒出現在EXO活動中。（圖／IG@inb100_official）

韓國男團EXO小分隊CBX（成員：Chen、伯賢、Xiumin）在2023年與經紀公司SM娛樂鬧翻，雙方因為合約糾紛鬧不攏，官司已經持續2年多，因此近年的活動都不見三人身影，雖然官方並未宣布將三人退隊，但最近成員KAI上節目時，被問到EXO現在到底有幾人？他脫口回答「5人」，默默把CBX除名，掀起粉絲圈廣大討論。近日KAI出演SBS綜藝節目《不是，但是真的！》，在節目中被主持人卓在勳問到：「除了你之外，EXO現在成員有幾個人？」KAI先是確認：「現在嗎？」，接著直接回答：「5個人。」此話一出，也被外界解讀為KAI親自認定，包含自己在內，EXO現階段為6人體制。EXO於2012年出道，最初以12人體制登場，之後歷經吳亦凡、鹿晗、黃子韜等3位中國籍成員退隊，團體調整為9人形式持續活動。其後，LAY（張藝興）將重心放在中國發展，雖未正式退團，但長期未參與韓國團體活動，直到2026年加入正規八輯《REVERXE》回歸，才再度與成員合體。然而，另一邊由CHEN、伯賢、XIUMIN組成的「CBX」在和SM娛樂展開官司攻防戰後，便未再參與EXO完整團體活動，就連日前回歸與見面會也未現身，令不少粉絲感到遺憾。再加上LAY因行程返回中國，目前持續投入團體活動的成員，僅剩KAI、SUHO、D.O.、燦烈與世勳等人。相關片段曝光後，立刻引發韓國與海外粉絲熱議。不少網友表示，「如果KAI都這樣說了，那應該就是現在的現況」、「這個陣容最穩定」、「6個人也很好，期待他們繼續活動」。但也有部分CBX粉絲對KAI的言論感到失望，認為他默默將三人除名了。