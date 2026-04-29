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▲王仁甫近期舉辦個人演唱會，門票42秒就賣完。現場5566成員彭小刀也來了，有56微合體的感覺。（圖／通達量能文体提供）

5566成員王仁甫二度登上Live House EZ5舉辦專場演唱會，門票竟在短短42秒內瞬間秒殺。演出現場王仁甫不改幽默本色，自嘲是「被偶像耽誤的搖滾歌手」，不僅驚喜邀請老婆季芹同台對唱、老隊友彭小刀熱血合體，更說出一個人站在台上的壓力：「沒有（孫）協志在，我真的會忘詞。」王仁甫表示，之所以鍾情小型專場，就是為了享受與歌迷零距離互動。他在台上直接開點名邊聽歌邊吃爆米花的觀眾，笑嗆：「老師沒說上課要專心嗎？」讓全場笑翻。過往王仁甫大都是和5566成員一起同台演唱，這次個人演出的挑戰，他打趣分享，唱別人的歌都很順，唱自己的歌反而常忘詞。他解釋，以前在5566都是分段演唱，現在一個人要扛全場，腦袋常會混亂：「這段到底是協志的還是我的？」意外揭露團體演出的「職災」，逗得歌迷大樂。這場演出驚喜連連，王仁甫特別邀請愛妻季芹上台，兩人甜蜜合唱〈平凡夫妻〉，現場粉紅泡泡滿溢。此外，好兄弟彭小刀也現身合唱神曲〈無所謂〉，讓現場氣迷瞬間回到5566全盛時期。王仁甫更選唱了當年極少公開演唱的英文歌〈Boyfriend〉，並接連帶來17歲時的代表作〈亞當的肋骨〉與〈傻瓜情人〉。演出最後，他以獨唱版的〈我難過〉作為壓軸，全場大合唱的聲量幾乎要掀翻屋頂。面對熱情歌迷在台下狂喊「加場、巡迴」，王仁甫也順水推舟，發揮主持功力幽默回應，大玩諧音哏：「加一場？那加開『嘉義場』（加一場）可以嗎？」王仁甫也承諾，只要大家還有掌聲，未來一定會有更多精彩表演，請大家敬請期待「搖滾仁甫」的華麗回歸。