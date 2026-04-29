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乘客搭車「沒按鈴想下車」爆口角！駕駛崩潰：為什麼欺負司機

▲婦人與司機起了衝突，該名婦人聲稱自己刷了悠遊卡上車、有按下車鈴，不滿司機過站不停讓她無法抵達目的地。（圖／翻攝Threads@wjsscc._.830）

台灣公車司機大哭影片瘋傳！登CNN吸126萬觀看

藍38路公車近日發生一起爭執，一名婦人指控司機「過站不停」，但司機喊冤表示對方並未按下車鈴，雙方當場爆發口角，司機最後情緒失控趴在方向盤上嚎啕大哭，大喊「為什麼要欺負司機！」影片曝光後，隨即引發網路討論，甚至登上CNN等國際媒體。對此，公車業者也回應，已安排當事司機休假，並安排心理輔導，待當事人返回崗位會送上紅包打氣。有網友近日在Threads貼出一段影片，畫面中有位婦人與司機起了衝突，該名婦人聲稱自己刷了悠遊卡上車、有按下車鈴，不滿司機過站不停讓她無法抵達目的地；但司機則回應「妳是刷卡耶，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」雙方火氣越吵越大，期間婦人頻頻回擊「我有刷卡欸」「你不用這麼大聲，我會怕耶」，還在司機旁邊碎嘴，司機無奈請其餘乘客示範按鈴，甚至站起來請全車評評理「剛剛是誰在大聲」，兩邊還互嗆自己有心臟病，企圖讓對方別再說下去。周邊乘客看不下去出言相勸，婦人態度才終於放軟表示「好好好，拍謝拍謝，我有按...但是沒亮」，怎料，卻讓司機情緒崩潰，直接趴在方向盤上哭喊「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按」。影片曝光後，隨即在網路上引起廣大迴響，不少民眾出言力挺司機，認為「真的很討厭這種欺負大眾運輸司機的乘客」、「要顧的東西太多了，司機只有兩隻眼睛而已，讓自己好好休息一下吧」、「太多不按鈴，不招手的一堆，然後這些人不承認錯又投訴司機，難怪公車業招不到人」。不只如此，相關影片還登上《CNN》、新加坡《CNA》等外媒，CNN在IG發布12小時就已吸引126萬人觀看，多達2.2萬按讚、600多則留言，不少外國網友也留言喊話「這個世界需要更多的同理心」、「雖然看起來只是微不足道的爭執，但卻是服務業體系的大問題」。對此，公司業者回應，已經安排司機放有薪假，目前已經超過一週的休息時間，且未要求該名司機返回時間，只待當事人心境品穩再回歸。公司也會安排心理輔導給當事駕駛，待當事人返回崗位，董事長也將會送上紅包打氣。