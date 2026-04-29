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▲歌手許富凱（如圖）即將二度登台北小巨蛋開唱，門票在今日中午開賣。（圖／Hit Fm聯播網提供）

金曲歌王許富凱出道15週年，全新台語專輯《尪仔物》數位版於今（29）日正式上線，演唱會門票也在今日終穩開賣。昨晚他作客「OH夜DJ」魏如萱（waa）的節目大聊近況，沒想到竟意外漏口風，洩漏 8月8日台北小巨蛋演唱會的驚人曲目數多達50首，讓魏如萱嚇到驚呼：「是要唱到幾點？」目前正全力籌備《許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會》的許富凱，在直播中面對網友提議開放點歌，一個不小心自爆：「我歌單都50首歌了！還要開放點歌嗎？」魏如萱聽完當場傻眼，直呼自己的演唱會才30幾首歌，下午開唱的許富凱，50首這難道要從下午唱到晚上、甚至凌晨嗎？許富凱也很幽默本色順勢開玩笑：「對啊！中間還會穿插命理占卜分析，以及美髮、美甲教學課程，歡迎大朋友小朋友一起來玩。」談到新專輯中獻給父親的創作曲〈我的心肝寶貝〉，許富凱表示，他最習慣在移動的交通工具上寫歌。看著窗外迅速消逝的景色，就像人生片段歷歷在目，這讓他想起小時候父親開車載他去比賽的風景，以及當年為了參加歌唱節目，獨自搭客運來回北高的日子。他直言：「這些累積過的『里程數』，就是我這一路打拼最好的證明。」二度攻蛋壓力不小，許富凱表示，處女座的性格讓他對於細節極度焦慮，光是選曲、環節就跟內心自我打架，簡直是人格分裂。他現場還聊起上升星座、月亮星座等命理話題，讓魏如萱忍不住吐槽：「什麼時候變成星座專家了？」但也貼心送上「大麥」花束，預祝演唱會門票開賣大吉。《許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會》門票於今日（29日）中午12點在寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店全面開賣。