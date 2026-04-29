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▲小彬彬（右）和兒子小小彬（左）2022年時一同拿出900萬元創業，要培育影視圈人才。（圖／資料照）

藝人小彬彬（溫兆宇）於2022年成立「創動影視」，總計投入900萬元資金，其中包含他個人的600萬，以及兒子小小彬（溫玄曄）投入的300萬元拍戲積蓄。原本打算讓兒子的投資翻倍，怎料公司因經營不善於兩年前收攤，導致父子倆的900萬元血本無歸，近期更接連爆出學員退費糾紛與員工欠薪爭議，創業故事蒙上陰影。根據《鏡週刊》報導，有受害學員投訴，小彬彬當初招生時以「終身學習、免費複訓」為賣點，並宣稱表現優異者未來可參與演藝工作，達成月入10萬元的目標，但公司倒閉後，這些承諾全都跳票。有學生憤怒指控，自己才剛繳完高額學費卻連一堂課都沒上到，公司就已經人去樓空，且事後完全沒有收到退款。面對學生控訴，小彬彬強硬回應，強調所有學員的問題都已按規定處理，若仍有不滿建議直接走司法途徑解決。除了對外的學生糾紛，公司內部也爆發誠信危機。一名爆料者聲稱自己是前員工，遭小彬彬積欠約10萬元的薪資與介紹獎金，甚至連他花費6萬元自費創立、經營的「藝星兄弟」粉專也遭小彬彬強行霸佔。該爆料者表示，當時談好每介紹一位學員能領取6000元獎金，他先後介紹了3位，最後卻連本薪都拿不到。針對欠薪指控，小彬彬也提出反駁，稱這是一場惡意栽贓。他氣憤表示，該名爆料者根本不是他的員工，更反控對方曾潛入公司偷走電腦，並將內含重要資料的器材帶往中國尋求補助及開公司。小彬彬直言，當時他一度想報警，但因一時心軟才答應原諒對方，沒想到事後竟遭對方持續傳簡訊騷擾並威脅爆料。目前他已蒐集相關截圖並報案處理，案件已進入司法程序，雙方說法陷入羅生門，短時間內難以釐清真相。小彬彬目前的演藝事業與生活重心也發生轉變，在「創動影視」收攤後，他已將原有的攝影班底移往民視，轉而從事幕後製作工作，試圖重新站穩腳跟。小彬彬也強調，雖然「創動影視」關閉，但已有不少當時上課的學生成功進入電視圈工作，證明他們的教學是有成果的。不過他創業的900萬資金慘賠，花掉的還包含兒子的300萬積蓄，代價可謂是相當沉重。