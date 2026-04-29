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▲蔡小虎（右2）到馬來西亞雲頂開唱，特別來賓是陳思安。（左3）。（圖／豪記唱片提供）

台語歌王蔡小虎昨（28）日晚間於馬來西亞雲頂世界舉行個人演唱會，現場湧入6千名樂迷。整場演出最大的驚喜，莫過於唯一嘉賓「小江蕙」陳思安。兩人合唱金曲，掌聲持續1分鐘之久。陳思安在台上自曝，曾因直銷事業慘賠1千萬，在人生最低谷時，全靠蔡小虎伸出援手才重返舞台。陳思安與蔡小虎認識超過30年。陳思安表示，在自己還未出道時，蔡小虎就常鼓勵她參加比賽；後來陳思安因經營直銷事業不順，背負高達1千萬元的債務，蔡小虎依然不離不棄。「當時我人生最慘、負債1千萬，是小虎哥拉了我一把。」陳思安回憶，蔡小虎擔心她沒錢置裝、演出沒氣勢，還貼心主動買新衣服送她，並引薦她到新加坡演出，讓她能重新開始。她激動表示：「小虎哥就像我人生的支柱，是我在茫茫大海中最強而有力的浮木，這份恩情永遠銘記在心。」在演唱會上，陳思安身著翡翠綠戰袍奪目現身，除了與蔡小虎對唱〈男人情女人心〉，更帶來江蕙組曲及即興模仿鄧麗君、鳳飛飛。她細膩的唱腔讓現場大馬粉絲聽得如癡如醉。蔡小虎對這位「妹妹」也讚不絕口，直言：「選擇嘉賓時，腦海中第一個浮現的就是陳思安。她歌藝好又敬業，一直是我口袋名單的首選！」陳思安這次助陣雲頂演唱會，也為自己剛推出的新專輯《雷陣雨》迎來好彩頭。她表示，新歌〈雷陣雨〉彷彿在訴說自己的心境，走過負債的風雨後，如今總算看見彩虹。蔡小虎此次開唱演唱近20首經典金曲，甚至在唱到〈懷念媽媽〉時淚崩，感染全場成為淚海。演唱會最後在經典安可曲〈一生只有你〉中畫下完美句點。