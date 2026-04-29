我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嵐ARASHI隊長大野智在2021年團體休團後，暫別演藝圈，直到最近才跟著團員出來開告別演唱會。（圖／IG@arashi_5_official）

日本天團嵐（ARASHI）將在5月31日最後的演唱會結束後，正式活動終止，然而解散前夕再度捲入話題風暴。日本知名週刊《週刊文春》在昨（28）晚率先釋出預告，表示將揭露「嵐成員被禁止的禁忌之戀」，並以剪影方式標示「嵐成員」身分，引發外界大量猜測與討論。今日正式公開報導的主角，是嵐的隊長大野智！報導指出他與已離婚生子的前女友A再度重逢，兩人10年前曾因為公司被迫分手，女方還被逼簽切結書退圈，如今恢復聯繫。然而報導公開後卻被不少網友吐槽：「到底禁忌在哪？」早在2015年，《FRIDAY》曾拍到大野智與小10歲的女演員A熱戀，消息曝光後引發熱議。為了平息風波，當時事務所在演唱會前緊急召開媒體說明會。大野智公開道歉，表示自己的輕率行為讓粉絲難過，並強調女方只是朋友，否認同居與交往，還表示未來不會再見面。到了2019年時，已退出演藝圈的A接受《周刊文春》訪問，透露自從報導曝光後，兩人再也沒有聯絡。她表示，自己曾被要求簽下保證書，內容包括不再與大野智往來，以及退出演藝圈。A坦言，那段時間讓她痛苦到像死過一次。離開演藝圈後，她從零開始投入餐飲與婚禮相關工作，之後結婚生子，但已在去年離婚，目前獨自扶養孩子。至於大野智近年生活也有不少變化，在2021年嵐休團後，大野智選擇暫別演藝圈，過上了隱居生活，直到今年嵐要舉辦最後巡迴演唱會他才回歸幕前。週刊報導指出，他曾與另一名單親媽媽B交往，甚至考慮結婚，並在沖繩宮古島購地規劃新生活，不過兩人在2020年底前後分手。直到今年2月下旬，為準備最終演唱會返回東京的大野智，在港區常去的壽司店巧遇前女友A，雙方相隔10年再次見面。知情人士透露，兩人重逢後很快恢復熟悉感，大野智之後也常到A經營的店裡聚會，有時喝醉還曾落淚。不過A近日接受《周刊文春》訪問時否認戀愛關係，強調兩人只是多年好友，平時也是和朋友們一起聚餐，並非單獨相處。大野智所屬的星達拓娛樂目前則尚未回應任何消息。