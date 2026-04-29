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▲李怡貞（左）過去曾幫「馮語婷」背書是一名面容姣好的女性。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

馮語婷帳號背後身分曝光 陳沂開酸李怡貞

李怡貞曾合照背書 網友質疑辨識失準

網路爭議人物「鳳梨」吳泓逸與自稱「新一代女戰神」的帳號「馮語婷」長期在社群平台隔空交鋒，事件持續延燒多時，雙方從言語攻防升高至法律層面，最終由鳳梨提起訴訟後勝訴，而判決內容也意外揭露「馮語婷」背後真實身分竟不是女的，網紅陳沂也點名多次幫馮語婷律師李怡貞，直言馮語婷就是假帳號：「背後是一個摳腳中年大叔！」網紅鳳梨長期在網路上跟馮語婷隔空交火讓鳳梨憤而提告，近期判決結果出爐，根據判決書內容馮語婷並非如其對外塑造的女性形象，而是由一名男性操作的匿名帳號。過去該帳號長期營造自己為30歲、外型亮眼且經濟獨立的女性，甚至分享日常生活細節以增加真實感，成功吸引不少網友信任，然而法院認定其發文內容涉及不實指控與造謠，最終確認帳號背後實際為男性使用者，與原先對外形象出現極大落差，引發外界譁然。事件曝光後，網紅陳沂在社群平台發文評論，指出過去有律師曾為該帳號背書，如今判決結果出爐顯得相當諷刺，她直言相關人士在事實揭露後仍持續辯解：「再拗真的很難看。」語氣相當直接。陳沂也認為正因當初有專業人士公開背書，使得不少網友誤信該帳號的真實性，進一步擴大影響層面。值得關注的是，律師李怡貞過去曾公開表示與「馮語婷」見面並合影，當時還形容對方外貌出眾進一步強化該帳號的真實形象，這樣的公開背書也讓許多網友更加深信不疑，然而隨著判決結果揭曉，外界開始質疑當初李怡貞的查證過程是否過於草率，甚至有人認為此舉間接助長了不實資訊的擴散。馮語婷事件在社群平台引發大量討論，不少網友留言表示早已淡忘此人，如今真相曝光宛如「翻船現場」，同時也有人關心過去被用作形象照片的女性是否需承擔相關責任。對此陳沂指出從判決內容來看，該女性僅提供照片，並未參與後續發文與造謠行為，因此已撇清責任。