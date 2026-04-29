我是廣告 請繼續往下閱讀

現任美國德州大學阿靈頓分校電機系教授、長期與台電密切合作的國際電力工程專家李偉仁，榮獲國際電機電子工程師學會2026年最高等級獎項「IEEE Medals」肯定，24日年度頒獎典禮接受表揚。台電表示，李偉仁與台電淵源深厚，其父親畢生投入水力發電工程。適逢台電80週年，台電子弟於電力領域研究成果躍上國際舞台，深具鼓舞意義。李偉仁獲頒IEEE Medals中的「環境與安全技術獎章」（IEEE Medal for Environmental and Safety Technologies），該項殊榮為IEEE專門表彰在環境永續與公共安全技術上具有卓越貢獻的全球頂尖專家。李偉仁長年深耕電力系統分析、智慧電網與再生能源整合等領域，其研究成果廣泛應用於提升電力系統穩定性與安全性，更推動潔淨能源普及化，協助公用事業管理再生能源來源，並與全球能源轉型趨勢緊密接軌。台電指出，李偉仁與台電建立長期且深厚的合作關係，將學術專業落實於實務運作，不僅提升台灣電業技術水準，也為台灣的穩定供電、用電安全奠定重要基礎。技術合作方面，李偉仁曾協助台電進行電力系統穩定度分析與低頻振盪改善，確保電網安全運行；於民營大型汽電共生系統併聯中，提供關鍵技術支援；亦曾參與303停電事故調查，協助釐清事故成因並提出系統性改善建議。此外，李偉仁也致力於人才培育，長年為台電人員辦理專業訓練與研討會，傳授電力系統分析與運轉實務，顯著提升台電技術能量；並與台電共同發表多篇學術論文，促進電力工程知識累積與國際交流，建立產學合作典範。台電說明，李偉仁的父親一生奉獻給台電水力發電，曾參與木瓜溪及大甲溪流域包含龍澗、銅門、德基、青山及明潭等多項重要水力工程。李偉仁出生於花蓮銅門，從小耳濡目染父親對電力的使命感，長大後承襲父志投入電力領域，於台大電機系畢業後赴美深造，如今於國際舞台持續發光發熱。