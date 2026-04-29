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為落實居住正義以及拓展跨業合作機制，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（29）日與兆豐銀行完成簽署《合作備忘錄》，雙方將透過不動產管理與安養信託等專業結盟，深化合作，提供客戶全方位一站式服務，以活化不動產，創造穩定現金流，讓老有所養。台灣金聯董事長宮文萍表示，面對超高齡社會來臨，目前政府正積極推動「全齡金融」，以房養老成為關鍵工具，依據金管會統計，截至115年3月底，金融機構以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，今年首季新增323件、23.6億元，件數創下歷年同期新高，而件數及金額公股行庫均占98%，顯示以房養老市場高度集中於公股行庫，並由穩定成長期進入加速期。宮文萍說，台灣金聯與兆豐銀行跨業結盟，聯結包租代管及信託服務，主要考量市場需求及兆豐銀行全方位信託屢獲金管會肯定，強強聯手、公公合作，一定可以達到加乘效果，提供雙方客戶更多元的服務。台灣金聯今年成立剛滿25年週年，宮文萍指出，過去經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，加上泛公股背景，具有一定程度的公信力，特別是去年10月份開辦了包租代管業務，採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位，對房客及房東都相對有保障，可滿足超高齡社會的安養需求。宮文萍認為，雙方透過專業分工合作，例如兆豐銀行安養信託客戶，若有有不動產包租代管需求，就可以介紹給台灣金聯，統籌房屋出租、租務行政及日常維護，協助屋主將不動產轉化為長期穩定的現金收益及保障房屋價值，而台灣金聯客戶若有信託需求亦可轉介給兆豐銀行，可大幅減輕資產管理與日常照護上的負擔，且能創造穩定的現金流，讓退休生活過得更幸福與安心。