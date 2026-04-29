鋒面逐漸逼近台灣，中央氣象署「雷達回波圖」顯示，橘紅色的降雨回波正不斷從台灣海峽移入本島，提醒民眾，今（29）日下午開始，北台灣就可能出現較大雨勢，隨後雨區往南擴大，明（30）日全台有雨，氣溫也因東北季風增強下滑，早晚只剩19度左右。
鋒面下半天通過台灣 北部嚴防較大雨勢
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天白天鋒面逐漸來到台灣上空，午後各地天氣會陸續轉變，中北部、東北部要留意局部對流系統發展可能帶來「短時間較大雨勢」，南部、花東受到的影響較小，但是下午到晚間也會有機會下雨。
氣象署預報員黃恩鴻則提醒，隨著降雨對流從台灣海峽逐漸靠近台灣，午後各地都有短暫陣雨，中部以北、南部山區有短延時大雨。明天全台降雨明顯，北台灣同樣有局部大雨，明晚雨勢才會逐漸趨緩。
氣溫越來越低 勞動節連假天氣出爐
除下雨之外，黃恩鴻也說明，今天白天各地普遍還有29至31度，但東北季風隨著鋒面增強，明天白天，北台灣、宜蘭剩下22至23度，中部、花東25至27度，南部29至31度，早晚低溫更是明顯偏涼，中部以北、宜花19至21度，南部、台東22至24度。
勞動節連假天氣，黃恩鴻提及，周五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。
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天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天白天鋒面逐漸來到台灣上空，午後各地天氣會陸續轉變，中北部、東北部要留意局部對流系統發展可能帶來「短時間較大雨勢」，南部、花東受到的影響較小，但是下午到晚間也會有機會下雨。
氣象署預報員黃恩鴻則提醒，隨著降雨對流從台灣海峽逐漸靠近台灣，午後各地都有短暫陣雨，中部以北、南部山區有短延時大雨。明天全台降雨明顯，北台灣同樣有局部大雨，明晚雨勢才會逐漸趨緩。
除下雨之外，黃恩鴻也說明，今天白天各地普遍還有29至31度，但東北季風隨著鋒面增強，明天白天，北台灣、宜蘭剩下22至23度，中部、花東25至27度，南部29至31度，早晚低溫更是明顯偏涼，中部以北、宜花19至21度，南部、台東22至24度。
勞動節連假天氣，黃恩鴻提及，周五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。