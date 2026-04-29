國旅迎來曙光？「雄獅旅遊」近日看上皮克敏強大商機，推出期間限定599元的「皮克敏一日遊」行程，開賣一星期各梯次行程幾乎被搶光。更有網友發現「雄獅旅遊」竟然也有推出帶逛菜市場團，包含花蓮吉安黃昏市場、新竹竹東市場等，雄獅旅遊表示，逛市場團其實從2017年就有陸續推出，其中竹東市場更是每次一推出就秒殺，婆婆媽媽都拉菜籃車參加，更有網友建議母親節檔期可以送媽媽去玩。
雄獅旅遊開團主打皮克敏一日遊，只要花599元就可參加，專車接送從台北到嘉義，參與5月登場的嘉義藝術節活動，沿途還可打蘑菇、種花。4月20日開放預訂，目前各梯次行程幾乎搶光。
雄獅旅遊也有帶逛傳統菜市場 網：母親節送媽媽去市場旅遊團
也有眼尖網友同樣在Threads上提到「雄獅真的很酷，什麼團都可以開」，分享雄獅旅遊新推出的國旅行程，竟然主打帶遊客逛台灣東部三大在地市場，包含「吉安黃昏市場」、「重慶市場」、「南方澳漁港市場」，網友們也紛紛加入討論留言說：「母親節不流行送鍋子了，直接送媽媽去市場旅遊團」、上次看到皮克敏團，只能說雄獅太有創意了」、「吉安市場我有興趣」、「有送蔥薑蒜嗎」等。
雄獅該行程全名為「宜花旅遊｜旅展第二人折$500｜早市挑野菜買海鮮．東部三大神級市場．童話星巴克二日」行程，將於05月13日 (三)出發，行程共2天，每人售價3599元起（未含小費），內容還包含逛花蓮文創園區、花蓮理想大地旁的「台版最美星巴克」以及崇德休憩區清水斷崖等景點。
逛竹東市場超熱門 雄獅：推出即秒殺
《NOWNEWS今日新聞》實際詢問雄獅旅遊，業者表示，帶逛傳統菜市場行程行之有年，約2017年就開始了，會找在地達人帶旅客逛市場並採買達人推薦的攤商商品，其中的新竹竹東市場行程，更是每次推出就會秒殺，婆婆媽媽最是喜歡，每次都拉著菜籃車參與活動，再滿載而歸。
東南旅遊針對母親節來臨 主打孝親之旅
另外，東南旅遊則是提到，統計近4成台灣人選擇帶父母出國旅遊代替送禮，「以旅遊表達孝心」成為新趨勢。東南旅遊因此主攻孝親之旅，推出強調全家共遊的「一站式」體驗升級，從規劃到執行全程照顧，讓旅行從「移動」升級為「安心陪伴」旅遊新模式。
以初夏為例，氣候宜人的韓國正值旅遊黃金季節，旅客可走訪首爾、釜山及慶州等熱門城市。白天前往韓國人視為度假秘境的島嶼「巨濟島」，更可探訪被列為UNESCO世界文化遺產的「良洞民俗村」。也可漫步於慶州熱門景點「月精橋」與「皇理團路」。夜間行程則可造訪韓國三大古宮夜景之一的「東宮與月池」。
餐飲方面，則是安排爸媽喜愛的養生美食之旅，像是慶洲特色「南瓜煙燻鴨肉」以爸媽偏好的清蒸手法呈現，以香甜南瓜包裹Q彈鴨肉，少油不膩更健康養生等。
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也有眼尖網友同樣在Threads上提到「雄獅真的很酷，什麼團都可以開」，分享雄獅旅遊新推出的國旅行程，竟然主打帶遊客逛台灣東部三大在地市場，包含「吉安黃昏市場」、「重慶市場」、「南方澳漁港市場」，網友們也紛紛加入討論留言說：「母親節不流行送鍋子了，直接送媽媽去市場旅遊團」、上次看到皮克敏團，只能說雄獅太有創意了」、「吉安市場我有興趣」、「有送蔥薑蒜嗎」等。
雄獅該行程全名為「宜花旅遊｜旅展第二人折$500｜早市挑野菜買海鮮．東部三大神級市場．童話星巴克二日」行程，將於05月13日 (三)出發，行程共2天，每人售價3599元起（未含小費），內容還包含逛花蓮文創園區、花蓮理想大地旁的「台版最美星巴克」以及崇德休憩區清水斷崖等景點。
逛竹東市場超熱門 雄獅：推出即秒殺
《NOWNEWS今日新聞》實際詢問雄獅旅遊，業者表示，帶逛傳統菜市場行程行之有年，約2017年就開始了，會找在地達人帶旅客逛市場並採買達人推薦的攤商商品，其中的新竹竹東市場行程，更是每次推出就會秒殺，婆婆媽媽最是喜歡，每次都拉著菜籃車參與活動，再滿載而歸。
另外，東南旅遊則是提到，統計近4成台灣人選擇帶父母出國旅遊代替送禮，「以旅遊表達孝心」成為新趨勢。東南旅遊因此主攻孝親之旅，推出強調全家共遊的「一站式」體驗升級，從規劃到執行全程照顧，讓旅行從「移動」升級為「安心陪伴」旅遊新模式。
以初夏為例，氣候宜人的韓國正值旅遊黃金季節，旅客可走訪首爾、釜山及慶州等熱門城市。白天前往韓國人視為度假秘境的島嶼「巨濟島」，更可探訪被列為UNESCO世界文化遺產的「良洞民俗村」。也可漫步於慶州熱門景點「月精橋」與「皇理團路」。夜間行程則可造訪韓國三大古宮夜景之一的「東宮與月池」。
餐飲方面，則是安排爸媽喜愛的養生美食之旅，像是慶洲特色「南瓜煙燻鴨肉」以爸媽偏好的清蒸手法呈現，以香甜南瓜包裹Q彈鴨肉，少油不膩更健康養生等。