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台灣人遊日本犯大忌！在地傻眼：越來越常見

▲有日本人表示，越來越常見觀光客亂闖紅燈拍照，甚至貼出截圖照片證明，圖片中疑似有一名台灣女子。（圖／取自pixabay）

不只亂闖紅燈拍照！遊日「1行為」也被罵：真的很惡劣

台灣人近年瘋日本旅遊，2025年底因中日關係緊張，中國遊客赴日旅遊人數銳減，讓台日交流更加頻繁，但隨之傳出不少台灣旅客在日本旅遊的失格脫序行為。，相關話題在網路上引發高度討論。一名日本網友近日在Threads發文抱怨，目擊有觀光客硬闖紅燈過人行道，只為了在馬路上拍照紀念，看起來十分危險，並附上3張截圖，其中一張疑似是台灣觀光客的女性照片，強調近期類似情況越來越多，讓他無奈直喊「難道看不到周遭環境嗎？」從網友附上的照片可見，第一張有位女子站在斑馬線前拍照，開心比出「YA」的手勢，但當時車輛號誌已顯示綠燈；第二張則在路口轉角處拍攝，女子同樣也比出YA的手勢；最後第三張，則是一名女遊客亦在馬路取景拍攝。該篇貼文在網路上引起廣大迴響，留言區也引來網友開罵，「很可怕，怎麼可以不顧自己的安全，還影響別人」、「他們怎麼能如此漠視安全，給別人帶來麻煩」、「在馬路中間拍照、無視交通號誌過馬路，會給司機們造成麻煩」。除了亂闖紅燈拍照以外，還有日本網友找出一名台灣女子的社群帳號，發現該名女子旅遊拍照時，常將腳放在椅子上擺拍，讓日本網友傻眼直呼「不只是在馬路上拍照，還會把腳放在椅子上，真的很惡劣」。