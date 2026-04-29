我是廣告 請繼續往下閱讀

AI應用大爆發，帶動半導體市場也快速成長，資策會表示，不只市場規模成長，也使得需求更集中於先進邏輯、高階記憶體、先進封裝與相關製造資源，不過，資策會也提醒，這也將加速供應鏈資源重新排序，可能對其他記憶體品項、成熟製程與部分周邊元件形成排擠，業者能否掌握關鍵產能等將是重點。資策會產業情報研究所（MIC）今日舉辦「2026 MIC FORUM Spring《智動新序》」研討會，資深產業分析師楊可歆表示，AI應用擴張不只帶動半導體市場規模快速成長，也使需求更集中於先進邏輯、高階記憶體、先進封裝與相關製造資源。隨著AI伺服器、企業導入、推論部署與主權AI建置同步擴大，半導體需求將由過去較為分散的終端應用，轉向以高階運算平台為核心的結構性成長。資策會指出，AI需求擴張將加速供應鏈資源重新排序。先進製程、HBM、先進封裝、關鍵材料與高階基板等環節將優先承接AI相關需求，使供應鏈資源更明顯向高毛利、高技術門檻與高附加價值領域集中。不過，此趨勢雖有助於支撐AI平台規模化生產，卻可能對其他記憶體品項、成熟製程與部分周邊元件形成排擠，進一步影響產能配置、交期與價格變化。資策會強調，未來半導體產業競爭重點，將不只在單一晶片效能，而在於業者能否掌握關鍵產能、整合系統平台，並在供應緊張的情況下維持穩定供給。記憶體方面，資策會分析，AI平台升級與推論應用將帶動HBM、DRAM與NAND Flash需求同步成長，三者在AI系統中的角色各有不同。HBM主要支撐GPU高頻寬運算，後續觀察重點在於HBM4驗證、量產時程與供貨穩定性；DRAM受到長上下文、多輪對話、KV Cache與多用戶並發需求帶動，成為推論服務擴大後的重點元件；NAND Flash因模型快速載入、內容檢索、RAG資料調用，以及企業級SSD需求提升而有受惠。AI帶動的記憶體需求並非集中於單一品項，而是依功能分工同步擴張。至於記憶體目前供應情況，楊可歆表示，高階DRAM與HBM新增供給短期仍受到無塵室、設備、材料、矽穿孔（TSV）、堆疊、測試與先進封裝等條件限制，即使主要業者已啟動擴產規劃，新增產能仍需經歷建廠、裝機、試產、良率爬坡與客戶驗證，短期難以立即轉化為穩定供給，預期至2027年下半年，記憶體產業尚在產能擴張過渡期，供應緊張與高昂價格在短期內不易反轉。展望今年，資策會表示，記憶體的供需失衡仍嚴峻，供應鏈預期記憶體產業今年全年銷售成長幅度將超過100%。在這波趨勢下，主流記憶體與新興記憶體的發展備受矚目，未來晶片記憶體的配置將出現更多選擇，可提升AI運算資料調用效率。資策會MIC產業顧問鄭凱安分析，因應AI應用落地熱潮，HBM、客製化運算記憶體與高頻寬快閃記憶體（HBF）將成為關鍵。針對HBM，最新世代HBM4將於今年導入量產，成為輝達、AMD等最新GPU的標準配置，其16層的DRAM堆疊，以及超出HBM3E一倍的傳輸通道數，將確保更高容量、更高頻寬的效能，而愈趨複雜的邏輯控制晶片將由晶圓代工廠製作，重新塑造HBM的供應鏈合作模式。