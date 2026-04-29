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▲愛買公開近20天水餃熱銷排行品牌及品項，前五名皆為高麗菜口味。（圖／愛買量販提供）

▲冷凍水餃銷量冠軍「最划算 高麗菜日式熟水餃」平均單顆約1元。（圖／愛買量販提供）

▲家樂福獨家新品上架「樂天小熊好運組」全台限量800組。（圖／家樂福提供）

5月報稅季快到了！省錢料理先囤好水餃、泡麵，就有愛買量販公布「最新冷凍水餃品牌熱銷排行榜」，冠軍爆冷門，由愛買自有品牌「最划算-日式高麗菜熟水餃」奪冠，甚至銷量超過第二名2.5倍，TOP1：最划算日式高麗菜熟水餃，55顆（935g）售價59元TOP2：美之園高麗菜水餃，24顆（600g）售價118元買一送一，平均每包59元TOP3：義美水餃 豬肉高麗菜，1050g／包，售價145元TOP4：龍鳳冷凍國民水餃 高麗菜豬肉，40顆（640g）售價118元買一送一，平均每包59元TOP5：及第水餃 豬肉，45顆（950g）售價170元TOP5：好姨食堂 傳統韭菜冷凍水餃，640g/包，售價98元買一送一，平均每包49元。愛買量販公佈「冷凍水餃品牌熱銷排行榜TOP6」，冠軍為愛買自有品牌「最划算」日式高麗菜熟水餃，每包有55顆只要59元，憑藉極具競爭力的價格獲得青睞，且銷售量超越第二名近2.5倍。而位居第三名的「義美」則以 1050G的超大規格入榜，超高CP值吸引大量家庭客群囤貨。愛買表示，除了價格優勢外，「促銷力度」也是消費者轉向的關鍵因素。榜單中包含「美之園」、「龍鳳」、「好姨食堂」在內共有三名品牌均祭出買一送一優惠，顯示民眾在選購時，看重「大份量」與「折扣超標」，傾向透過購買大規格包裝並鎖定促銷檔期。據愛買統計，冷凍水餃市場買氣自4月起顯著攀升。令人驚訝的是，熱銷品牌中其最受歡迎的口味由「高麗菜豬肉」一枝獨秀。愛買分析，高麗菜口味清甜且大眾接受度高，不論大人小孩，都是家庭冰箱中最基本的儲備糧食。此外，面對重重挑戰的5月，不論是大人要面對的繳稅季，還是學生要挑戰的升學學測、或者證照考，這時候好運不嫌少，家樂福獨家新品上架「樂天小熊好運組」全台限量800組（每盒售價179元）。內附帶來好運祈福的「樂天小熊御守」（黃藍兩色隨機贈送），內有三種口味夾心脆餅：巧克力5入、草莓3入、濃巧克力2入），還有在開盒後插舌區有可愛的兩隻小熊圖樣，沿著裁切線剪下放入御守內，讓好運更加分。