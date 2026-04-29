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37歲日本女星戶田惠梨香在新作《地獄占星師》中挑戰高難度角色、知名占卜師細木數子，從17歲一路演到66歲，為呈現老年樣貌，每次上妝都需花費超過3小時，細緻完成臉部、頸部與雙手的特殊化妝。她過去因電影《死亡筆記》中「彌海砂」一角走紅亞洲，這次再度以全新面貌回歸，引發關注。戶田惠梨香演出《地獄占星師》的最大挑戰，就是要從17歲一路演到66歲，角色橫跨近50年的人生階段。這也是她首次挑戰高齡角色，每天長時間化妝成為例行公事。原本曾考慮加重額頭皺紋，但與導演瀧本智行討論後，決定保留較自然狀態，改以表情與語氣呈現歲月感。拍攝過程中，劇組常在同一天內安排不同年齡段的戲份，讓戶田惠梨香必須快速切換狀態。她透露，有時才剛演完40多歲角色，下一場立刻回到少女時期，不僅外型差異大，連說話方式與情緒都要同步調整，坦言偶爾會混淆，但也讓演出更加過癮。對於接下這個角色，戶田惠梨香曾一度猶豫，甚至詢問製作單位是否有更合適人選。不過在讀完劇本後，她被故事吸引，決定用自己的方式詮釋細木數子。製作團隊也給予高度自由，鼓勵她從角色內在出發，打造屬於自己的版本。而戶田惠梨香所飾演的細木數子，是日本話題性十足的人物，出身戰後動盪年代，曾參加選美、在銀座工作，之後創立「六星占術」成為知名占卜師，同時人生也伴隨爭議與傳聞。戶田惠梨香坦言，自己過去對這號人物並不熟悉，直到接觸劇本後，才逐漸理解她複雜的人生歷程。《地獄占星師》已在本月27日於Netflix上線，一共9集全集數可一口氣看完。