為了整治現代人3C成癮的症狀，超肥橘貓出動了！近期日本獨立開發者 konekone2026（Zokuzoku）製作了一款名為「Cat Gatekeeper」的 Chrome 瀏覽器擴充功能，只要使用者在 Facebook、YouTube 等平台瀏覽超過預設時間，一隻超肥的橘貓就會從螢幕裡走出來，霸道地擋住整個視窗，強迫你放下眼前的內容暫時休息。
橘貓出動整治社群成癮！Cat Gatekeeper 插件全球爆紅
Chrome瀏覽器線上應用程式商店一款「Cat Gatekeeper」插件爆紅，加入之後可以自行設定橘貓出現的時間以及休息時間，適用的社群媒體包含包含X、Facebook、 Threads以及Bluesky，影音平台YouTube、論壇 Reddit等。
Cat Gatekeeper的防沉迷機制相當嚴格，休息倒數的計時器，只有在用戶乖乖停留在該社群分頁時才會減少，也就是說，就算中途想透過切換到其他網站來「欺騙主子」也是行不通的，這隻大胖貓會徹底強迫你暫停滑社群。
開發者承諾永久免費無廣告！網敲碗求推「手機版」
開發者 konekone2026 也公開承諾，「Cat Gatekeeper」未來將會保持完全免費，不會插入任何干擾畫面的廣告，同時更不會收集使用者的個人資料，讓大家能安心被貓咪「綁架」螢幕。
這隻用超龐大身軀整治社群成癮症的橘貓，讓這款插件迅速在全球爆紅，短短幾天內已經突破9千名使用者下載。更有不少粉絲敲碗期盼，未來能推出手機版本的 Cat Gatekeeper，並增加選擇不同貓咪模樣的功能。畢竟手機才是現代人社群成癮的最大來源，許多網友都希望能讓這些超肥的貓咪主子，好好整治自己滑手機的壞習慣！
Chrome 線上應用程式商店：Cat Gatekeeper
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Chrome瀏覽器線上應用程式商店一款「Cat Gatekeeper」插件爆紅，加入之後可以自行設定橘貓出現的時間以及休息時間，適用的社群媒體包含包含X、Facebook、 Threads以及Bluesky，影音平台YouTube、論壇 Reddit等。
Cat Gatekeeper的防沉迷機制相當嚴格，休息倒數的計時器，只有在用戶乖乖停留在該社群分頁時才會減少，也就是說，就算中途想透過切換到其他網站來「欺騙主子」也是行不通的，這隻大胖貓會徹底強迫你暫停滑社群。
開發者 konekone2026 也公開承諾，「Cat Gatekeeper」未來將會保持完全免費，不會插入任何干擾畫面的廣告，同時更不會收集使用者的個人資料，讓大家能安心被貓咪「綁架」螢幕。
Chrome 線上應用程式商店：Cat Gatekeeper