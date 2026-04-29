小嫻（黃瑜嫻）入籍恆春後定居當地生活多年，不過去年初為了方便顧及屏東大學音樂學系的學業，決定在屏東市購屋長住，前陣子忙於期末考和舞台劇工作的她，已經很久沒回恆春，昨（28）日小嫻宣布5月2日（本週六）晚上5點到7點，將在墾丁鵝鑾鼻公園舉辦的音樂會演出，還分享跪在沙灘上的比基尼福利照，曲線凹凸有致，她大呼：「快來找我玩！恆春的朋友！我要回去了！」
小嫻預告墾丁音樂會登台 翻出2年前比基尼照
昨天小嫻在粉專發文，透露這個週末要回墾丁表演，此次和高雄市交響樂團一起在「《聽見墾丁》交響音樂會」上合作演出，她將擔任女演唱的部分，隨文附上3張穿印花三點式泳裝的照片，只見小嫻在沙灘上自信擺拍，大秀飽滿雙峰、平坦小腹和零贅肉水蛇腰，身材可說是無懈可擊，46歲狀態相當傲人。
小嫻寫下：「我的青春在墾丁閃耀過！好久沒有回墾丁了！好想去海邊喔！這是二年前在恆春時拍的照片，好想念藍天大海喔～快帶我去海邊！」網友眼睛大吃冰淇淋，「哇～好正喔！果然是我心目中最美的電玩女神」、「現在還是很青春」、「讓我想到津津蘆筍汁」、「第一次看到妳是在妳當FHM男人幫cover girl，現在比當時還正，更有女人味！」
小嫻攝取足夠水分養膚 334飲食原則管理體態
多年來維持絕佳狀態的小嫻，曾經大方分享保養祕訣，透露能保持肌膚光澤的關鍵首重水分攝取，因為受到中醫師父親的影響，所以極度重視飲水品質與水溫，堅持不碰冰飲與含糖飲料，每天強迫自己飲用至少2,000c.c.至2,500c.c.的白開水，她強調，足夠的水分能提升身體循環，減少皮膚乾燥與脫水問題，讓膚況自然呈現光滑彈性。
此外，小嫻在運動流汗後會立即沖澡或以濕紙巾擦拭身體，避免汗水與髒污混合刺激肌膚。關於維持好身材，小嫻不盲目節食，獨門「334飲食原則」與倒立按摩術鎖住青春，針對體態管理與抗老，她屏棄過去傷身的減肥藥方式，轉而推崇原形食物與均衡營養。
所謂334飲食法，小嫻每餐比例配置為澱粉30%、蛋白質30%及蔬菜40%，強調澱粉是能量來源不應完全戒除，但應以糙米、地瓜等天然澱粉取代精緻麵包，在日常保養上，她更有一個倒立按摩的奇招，在妝前透過倒立促進血液循環並消除臉部水腫，面對演戲時豐富的表情紋，小嫻則習慣在法令紋等處厚敷乳霜加強滋潤，以分區保養與精準力道按摩，成功擊退歲月痕跡。
資料來源：小嫻 （黃瑜嫻）臉書
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昨天小嫻在粉專發文，透露這個週末要回墾丁表演，此次和高雄市交響樂團一起在「《聽見墾丁》交響音樂會」上合作演出，她將擔任女演唱的部分，隨文附上3張穿印花三點式泳裝的照片，只見小嫻在沙灘上自信擺拍，大秀飽滿雙峰、平坦小腹和零贅肉水蛇腰，身材可說是無懈可擊，46歲狀態相當傲人。
小嫻寫下：「我的青春在墾丁閃耀過！好久沒有回墾丁了！好想去海邊喔！這是二年前在恆春時拍的照片，好想念藍天大海喔～快帶我去海邊！」網友眼睛大吃冰淇淋，「哇～好正喔！果然是我心目中最美的電玩女神」、「現在還是很青春」、「讓我想到津津蘆筍汁」、「第一次看到妳是在妳當FHM男人幫cover girl，現在比當時還正，更有女人味！」
多年來維持絕佳狀態的小嫻，曾經大方分享保養祕訣，透露能保持肌膚光澤的關鍵首重水分攝取，因為受到中醫師父親的影響，所以極度重視飲水品質與水溫，堅持不碰冰飲與含糖飲料，每天強迫自己飲用至少2,000c.c.至2,500c.c.的白開水，她強調，足夠的水分能提升身體循環，減少皮膚乾燥與脫水問題，讓膚況自然呈現光滑彈性。
此外，小嫻在運動流汗後會立即沖澡或以濕紙巾擦拭身體，避免汗水與髒污混合刺激肌膚。關於維持好身材，小嫻不盲目節食，獨門「334飲食原則」與倒立按摩術鎖住青春，針對體態管理與抗老，她屏棄過去傷身的減肥藥方式，轉而推崇原形食物與均衡營養。
所謂334飲食法，小嫻每餐比例配置為澱粉30%、蛋白質30%及蔬菜40%，強調澱粉是能量來源不應完全戒除，但應以糙米、地瓜等天然澱粉取代精緻麵包，在日常保養上，她更有一個倒立按摩的奇招，在妝前透過倒立促進血液循環並消除臉部水腫，面對演戲時豐富的表情紋，小嫻則習慣在法令紋等處厚敷乳霜加強滋潤，以分區保養與精準力道按摩，成功擊退歲月痕跡。