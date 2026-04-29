鋒面逐漸逼近台灣，中央氣象署「雷達回波圖」顯示，橘紅色的降雨回波正不斷從台灣海峽移入本島，午後各地降雨機率提升，氣象署也發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾中部以北地區，要慎防「冰雹、9級以上強陣風、閃電落雷」的威脅。
🟡大雷雨警戒
⚠️14:00發布－臺中市、彰化縣
📍臺中市：大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區
📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、芳苑鄉
氣象署預報員黃恩鴻提醒，隨著降雨對流從台灣海峽逐漸靠近台灣，午後各地都有短暫陣雨，中部以北、南部山區有短延時大雨。明天全台降雨明顯，北台灣同樣有局部大雨，明晚雨勢才會逐漸趨緩。
五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。
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⚠️14:00發布－臺中市、彰化縣
📍臺中市：大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區
📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、芳苑鄉
五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。