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▲日村勇紀身體狀況不佳宣布全面停工。（X@bsa_himutaro）

日本知名搞笑雙人組「香蕉人」成員日村勇紀驚傳健康亮紅燈，昨（28）日宣布全面暫停演藝活動，休養公告中提到，現年53歲的他，因長期承受高壓工作與密集行程，身心狀況被醫師判定已達極限，再繼續強迫自己身體會撐不下去，因此建議立即停工治療與休養，目前復出時間尚未確定。根據日媒報導，日村勇紀自今年初開始便頻繁出現身體不適情況，但仍持續照常錄影、主持節目，直到近期狀況明顯惡化，才緊急就醫檢查，醫師評估後認為若再繼續高強度工作，恐對健康造成更大負擔，因此強烈要求他全面休養。不過日村健康走下坡其實早就有徵兆，以超強食量聞名的他，主持美食節目時經常大口完食，然而近期在節目《香蕉人的せっかくグルメ!!》中，他面對大份量料理時竟罕見吃不完，甚至主動分給工作人員享用，與過往「掃盤式進食」形成強烈反差，讓不少觀眾直覺不對勁。除了食慾異常外，日村勇紀在宣布停工前，也連續缺席固定主持的廣播節目，當時搭檔設樂統對外僅低調表示日村是感冒發燒，沒想到後續證實情況比外界想像更嚴重，本次正式宣布停工，也讓粉絲擔心他身體早就撐不住。日村勇紀近年工作量堪稱「地獄級」，除了多檔常態節目主持，還需頻繁奔波全日本拍攝外景，再加上年過50歲，長年高熱量飲食與睡眠不足，身體終於發出強烈警報，在他休養期間香蕉人的另一位成員設樂統將暫時獨自扛起主持工作，消息曝光後，許多網友在社群替日村打氣，「健康最重要」、「等你平安回來」、「辛苦這麼多年，該好好休息了。」