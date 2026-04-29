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台灣進口車相比美國、韓國車價居高不下

▲台美韓3國汽車價格調查，Tesla Model 3台灣進口美國加州工廠，韓國進口為中國製，因此有明顯價差。（圖／消基會提供、記者整理）

台灣進口汽車高車價面臨多重賦稅機制

▲消基會今（29）日舉辦記者會，呼籲政府應調降國內汽車關稅及貨物稅，減輕消費者購車負擔。（圖／翻攝畫面）

消基會強調：汽車稅制應合理化

台美今年2月正式簽署「台美對等貿易協定」，美國製造的小客車進口關稅由原先17.5%調降至0%，消基會表示，這項調整雖然讓消費者有機會以優惠的價格購買美製汽車，並增加購車選擇，但台灣汽車受多重稅賦影響，消費者購車負擔依然沉重，因此消基會要求政府應考量到負擔沉重的汽車稅制，立即調降國內汽車關稅及貨物稅，確保消費者權益並降低購車成本。消基會調查台灣進口美製車款，比較台灣、美國、韓國3個國家的車價，共調查5種車款，分別為Tesla Model 3、Toyota Sienna、Mercedes-Benz GLE、BMW X3以及Infiniti QX60。以Tesla Model 3不同配置的價格為例，台灣販售價格約為新台幣175萬至234萬元，美國售價約為3.7萬至5.5萬美元（相當於新台幣118萬至176萬元）；而韓國價格約為4199萬至5999萬韓元（相當於新台幣89萬至127萬元）。以同樣基礎車款相比，台灣售價比美國高48%（約差57萬元），與韓國相比高97%（約差86萬元），其餘4款車型相比結果如下表。消基會指出，台灣購車成本遠高於美國與韓國，如此高額車價不僅是關稅單一影響，而是源於多重賦稅機制，稅賦層層疊加，導致台灣車價居高不下，雖簽訂「台美對等貿易協定」，關稅已從原先17.5%調降至0%，仍然要課徵貨物稅與營業稅，使整體車價難以顯著下降。消基會提到，台灣車價普遍偏高，主要原因在於「關稅、貨物稅與營業稅」等多重稅賦疊加。即便未來美國進口車關稅由原本17.5%降至0%，進口車仍需面臨25%（汽車排氣量2,000CC以下者）至30%（汽車排氣量2,001CC以上者）貨物稅、以及5%營業稅；此外，若購車價格超過300萬元，還需額外支付10%奢侈稅。因此即使關稅調降，對消費者而言進口車實際售價仍維持在相對高位，使得台灣民眾購車負擔依然沉重。假設以1輛完稅後200萬元、排氣量2000c.c.以下的進口美製汽車為例，在關稅調降為0%的情境下，其累乘稅賦計算方式如下：◾關稅 = 200 萬元× 0 %=0元◾貨物稅 =（200萬元＋0元）×25%=50萬元◾營業稅 =（200萬元＋0元＋50萬元）×5％=12.5萬元◾推廣貿易服務費 = 200萬元×0.04％=800元◾總稅額 = 50萬元+12.5萬元+800元=62萬5,800元經過累乘稅賦計算公式，1輛完稅價格為新台幣200萬元、排氣量2000c.c.以下的美製進口汽車，應負擔總稅額約為62萬5800元，仍然佔汽車價格的3成。值得注意的是，我國汽車相關稅賦並非各項稅目獨立計算，而是採取「稅上加稅」的累進方式課徵，使整體稅賦進一步放大。在美國關稅衝擊下，除了考量台灣汽車產業的整體影響，更需考量消費者的消費權益。國內車價受限於多重賦稅，導致消費者購車負擔過重，有關進口車需要被課徵關稅、貨物稅與營業稅，其中課稅金額最高的便是貨物稅，依據《貨物稅條例》第1條規定，應稅貨物不論在國內產製或自國外進口，均應課徵貨物稅。早期貨物稅具有奢侈品稅性質，當時目的是抑制高價消費、增加政府收入；但隨著經濟與交通發展，汽車早已成為現代社會的基本交通工具，不再是奢侈品。消基會認為，汽機車貨物稅應考量一般消費者的基本民生需求，不應以高額稅負限制民眾的基本交通權益。汽機車如今像冰箱一樣是生活必需品，但其貨物稅卻遠高於冰箱，因此消基會強烈主張至少調降至與冰箱相同的 13%，以合理反映民生需求，保障消費者基本交通需求與消費權益。雖然政府針對貨物稅自2025年9月7日起採取定額減徵措施，並將施行期間延長至2030年：新購2000cc以下汽車每輛減徵5萬元，汰舊換新且報廢車齡達10年以上者每輛亦減徵5萬元；然而，2000cc以上小客車仍適用最高達30%的貨物稅率，整體稅賦比例依然偏高，定額減徵對整體高稅負影響有限，因此有必要重新檢視貨物稅制度的合理性與公平性。同時，若欲兼顧市場開放與國內汽車產業發展，亦應同步檢討汽車零組件關稅，因應台美對等貿易協定簽署後，美國製進口車關稅預計降至0%，台灣區車輛工業同業公會向政府提出強烈呼籲，要求同步將台灣無產製的汽車零組件進口關稅降為0%，以維持國產車的競爭力，為保障國產汽車的競爭力，消基會全力支持車輛公會汽車零組件0進口關稅的主張，認為調降零組件關稅有助降低國產車製造成本，維持國產車競爭力，穩定國內汽車市場，保障本土產業發展。