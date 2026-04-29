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▲微風集團質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵，台鐵作業不透明，並確定將提出行政訴訟，捍衛自身權益。（圖／記者許家禎攝）

台北車站商場招標案昨（28）日正式公告，由新光三越取得經營權，微風集團以一分之差落敗。隨後，經營北車商場近20年的微風集團隨即發布聲明，質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵，台鐵作業不透明，並確定將提出行政訴訟，捍衛自身權益，微風集團，今（29）日最新聲明指出，臺北車站作為國門形象與國家重要交通場站，其營運案件之評選應具備最高標準的透明性與公信力。本案在評選程序中出現多項具體疑義，微風集團已依法正式提出異議並啟動後續法定程序，呼籲主管機關秉持專業審慎原則，在程序爭議尚未釐清前，應重新檢視評選結果之實質正當性。其中，微風表示，據了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而該名甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分。當「一分之差」遇上「未迴避疑義」，此結果已難以令社會大眾完全信任。最後微風集團強調，據了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而該名甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分。當「一分之差」遇上「未迴避疑義」，此結果已難以令社會大眾完全信任。