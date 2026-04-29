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台北市議員游淑慧日前指控，前台北市長柯文哲的重要政績之一，忠孝橋引道拆除當時，動員超過200名人力與70多台大型機具，全力投入拆除作業，但前一晚台南發生地震，維冠大樓倒塌，一度大型機具不足，正是因為柯文哲要求進快拆除忠孝橋。對此，民眾黨團主任陳智菡昨（28）日回擊游淑慧，稱她「洗記憶」，專門抹爛柯文哲政績、醜化民眾黨等，這番話又引游淑慧今日痛批，最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的，就是陳智菡。游淑慧日前在政論節目上提到，柯文哲拆除忠孝橋，調派大批大型機具，但同時台南維冠大樓倒塌事故傳出大型機具不足，可能與台北工程調度有關。對此，陳智菡昨怒嗆，游淑慧、鍾小平卻在2026藍白合之際，不斷攻擊、醜化民眾黨，眼中只有自己的選情，不顧他人死活，衷心希望國民黨高層有在監看輿情。陳智菡更怒批，凡是柯文哲主席的政績就要抹爛，自家市長則是一戶社宅不蓋也沒有關係，這種議員看的不是市民、建設，也毫無是非。面對批評，游淑慧今再開嗆，直指「一直以來，我認為最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的是陳智菡小姐」，游淑慧並提到，2024年國民黨全黨低聲下氣、誠意十足，希望藍白合時，是誰表現出又哭又鬧，一力反對柯前主席藍白合？