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Travis Japan難忘台灣美食 最愛是大腸包小腸

Travis Japan介紹 2012成軍、2022年出道

日本星達拓娛樂（前名：傑尼斯事務所）旗下男團Travis Japan近來行程滿滿人氣爆棚，不只正在巡迴演出，出演的Disney+全新旅遊實境節目《Travis Japan到美國放暑假》即將在5月1日開播，同時也發行新單曲〈無論是陰天還是晴天〉。成員宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如惠留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松倉海斗（Machu）、松田元太（Genta）特地抽空跟台灣媒體視訊訪問，直呼很難忘大腸包小腸，下次訪台一定要再吃一次：「真的懷念！」Travis Japan曾在美國練習一段時間，這次透過Disney+出演實境節目《Travis Japan到美國放暑假》再次回到美國，對他們來說別具意義，松田元太就說，這次的旅程通通由川島如惠留一手規劃，分成2組旅遊美國的不同景點，覺得很像回到學生時期放暑假的感覺，「當全團重聚的時候，那當下真的好感動，光是見到Travis Japan就好開心。」覺得這段旅程是很熱血的時光。問及《Travis Japan到美國放暑假》若有第二季，地點選在台灣的話，他們會想挑戰什麼行程？統籌川島如惠留就說，台北101當然少不了，之前在台巡演的場地也會列入再訪清單，「下次可以分成2組，2人2人2人這樣，然後各自安排不同的行程，大家上街頭跑任務，如果偶遇別組就要交換成員，希望以後有機會把這種小巧思設定進去！」巧思獲得全員讚賞：「不錯耶！」、「好像很好玩！」。他們今年也擔任「FAMILY CLUB. STORE大使」，也說很想突襲台北店，松田元太也放話下次造訪一定會偷偷留下簽名。不過他們也有計劃再來台開唱，聊到寶島最難忘的食物，不是珍珠奶茶或滷肉飯，大家一致認同的選大腸包小腸，松田元太直呼：「真懷念！」還想到剉冰跟芒果冰，「上面放的芝麻奶酪也很好吃！」。Travis Japan也有話對台灣粉絲說，表示真的非常感謝大家的支持，「Travis Japan還有很多很多值得期待的發展，今後也請多多支持了！先讓我們在這裡說聲謝謝！希望很快可以再直接見到面！」離開前並喊出中文的「謝謝」致意。Travis Japan是在2012年成軍的男團，由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗7人組成，是日本傑尼斯體系（現名：星達拓娛樂）中近年正式出道的代表團體之一。出道之前，他們長期以伴舞身分活躍，曾替KinKi Kids、嵐、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2等前輩站台，累積大量舞台經驗，也早早就舉辦過多場大型演出，實戰經歷相當紮實。直到2022年，他們以單曲《JUST DANCE!》正式透過Capitol Records出道，採取全球同步數位發行的形式推出作品，成為傑尼斯史上首組用這種模式踏入市場的團體，發展版圖直接瞄準國際舞台。