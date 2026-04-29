韓國職棒起亞虎啦啦隊前隊長鄭嘉睿（정가예）近日爆出於當地球團遭霸凌，今年下半年有望來台發展，甚至傳出與韓國YouTuber「韓國女生Judy」經紀公司接洽中，動向備受台、韓2地球迷關注，然而，起亞虎昔日學姐李多慧今（29）日出席健康食品代言記者會，被問及此事，她似乎沒有關注鄭嘉睿，起初聽到對方名字還一頭霧水，後來聽到韓文及看到照片後，才低調表示知道對方，「罵她？啊～！」神色錯愕惶恐，再被關心是否曾受類似經歷？李多慧搖頭：「完全沒有（被霸凌）。」
鄭嘉睿遭霸凌急奔台發展！李多慧錯愕說不出話
鄭嘉睿2024年晉升為起亞虎啦啦隊隊長，怎料近日公開揭露自己長期遭受公關公司的工作人員霸凌與言語羞辱，甚至一度承受巨大心理壓力，今稍早李多慧被問及此事，當媒體提問「有沒有看到新聞？也有傳到台灣來」，她一臉不知所措，完全不知道發生什麼事。
李多慧錯愕地說：「這個名字我不清楚」，媒體繼續透露，鄭嘉睿未來可能至台灣發展，她自言自語地說：「我覺得⋯⋯她來台灣有開心嗎？當然！」再被關心是否曾有類似經歷？李多慧搖頭：「完全沒有！」正當現場一陣沉默後，工作人員救駕「好啦她真的不知道。
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鄭嘉睿2024年晉升為起亞虎啦啦隊隊長，怎料近日公開揭露自己長期遭受公關公司的工作人員霸凌與言語羞辱，甚至一度承受巨大心理壓力，今稍早李多慧被問及此事，當媒體提問「有沒有看到新聞？也有傳到台灣來」，她一臉不知所措，完全不知道發生什麼事。
李多慧錯愕地說：「這個名字我不清楚」，媒體繼續透露，鄭嘉睿未來可能至台灣發展，她自言自語地說：「我覺得⋯⋯她來台灣有開心嗎？當然！」再被關心是否曾有類似經歷？李多慧搖頭：「完全沒有！」正當現場一陣沉默後，工作人員救駕「好啦她真的不知道。