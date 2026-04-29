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透過多元分散配置，提升投資組合的穩定性與長期報酬潛力，使投資人能在控制匯率風險的同時，參與全球市場機會。

可掌握優質股債配置的核心原則。股票方面聚焦具備穩定現金流與股息成長能力的優質企業，這類標的在波動市場中通常具備較佳抗跌性與收益穩定性。

近年日幣匯率處於相對低檔，帶動市場換匯潮，而隨著資產配置觀念轉變，國人不僅是以旅遊與存款為主，也逐步轉向投資，投資熱度持續增加！根據基金資訊觀測站統計，國內投資人持有日幣級別境外基金規模顯著成長，自2022年3月約新台幣122億元，攀升至最新截至2026年3月的1089億元，短短四年成長近9倍。富達投信指出，這波日幣級別基金規模的倍數成長，並非來自單一市場或短期操作，反映投資人資產配置行為出現結構性轉變。進一步觀察資金流向，2022至2023年間，日幣投資仍以日本市場為主，但隨著投資人對分散配置與匯率風險管理的意識提升，日幣投資場景已明顯擴大。基金資訊觀測站資料顯示，2022年3月國內投資人以日幣投資日本以外市場的金額約10億元，佔整體日幣投資規模比重不到一成，投資日本以外地區的金額已於2025年開始超越投資日本市場金額；至2026年3月，投資日本以外市場的日幣資產已大幅成長至超過620億元，佔比攀升至五成以上。顯示投資人已由單一市場投資，轉向以日幣為基礎的全球資產配置策略。富達認為，這波日幣投資趨勢的背後，來自多重基本面支撐。首先，日本經濟正逐步擺脫長期通縮，薪資與通膨同步改善，帶動內需回溫，日本央行也朝政策正常化方向前進，有助支撐日幣中長期價值。另一方面，日本企業治理與資本效率持續提升，加上外資資金回流，也帶動日本市場投資吸引力提升。在全球市場方面，近期主要央行政策轉趨謹慎，聯準會與日本央行均於3月會議選擇按兵不動，並指出地緣政治風險與能源價格波動仍為通膨前景的重要不確定因素。富達分析，在此環境下，投資日幣相關資產的重點，已不再聚焦於短期匯率方向，而是投資策略上，同時，在全球供應鏈重組與貿易環境變化下，具備跨區域布局能力的企業更具競爭優勢。此外，以降低匯率波動對投資報酬的影響，使績效更能反映資產本身表現。