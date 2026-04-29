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據韓媒與市場消息透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的長女、現任Omniverse與機器人產品行銷資深總監黃敏珊（Madison Huang），今（29）日接連會見三星電子與SK海力士高層，探討實體人工智慧（Physical AI）合作。綜合《韓聯社》與《韓國NGO新聞》報導，輝達此次訪韓的核心目標，在於建構涵蓋高階半導體與機器人平台的實體AI生態系。會中探討如何將輝達主導的機器人模擬平台Omniverse，與韓國企業強大的硬體製造能力進行實質結合。被業界稱為「輝達版元宇宙」的Omniverse，能讓機器人在投入現實世界的工廠或倉儲前，先在高度擬真的虛擬世界中進行完整的訓練與測試，確保其運作順暢且具備安全性。市場人士分析，實體AI若要順利落地，除了先進的模型演算法，背後更需要強大的GPU、高頻寬記憶體（HBM）、感測器等。三星與SK海力士身為全球HBM的核心供應商，扮演關鍵角色。SK海力士近年在HBM供應上取得領先優勢，三星也正積極爭取高階HBM認證與訂單。輝達昨（28）日已率先與現代汽車及LG電子高層會面，探討廣泛的合作方案。