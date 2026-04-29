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▲高雄漢來飯店自5月起推出「島語饗夜・一泊二食」住房專案，當晚可「免排隊」輕鬆享用全台最難預約的「島語」吃到飽餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）

專案享有早餐吃到飽 餐廳是

島語同集團的「漢來海港」

捷絲旅台南虎山館推「第三晚免費」 平均每人每晚800元起

▲捷絲旅台南虎山館推「第三晚免費」優惠，以四人房來計算，平均每人每晚最低800元。（圖／捷絲旅提供）

5、6月到南台灣玩最划算！高雄漢來飯店表示，自5月起到6月將獨家推出每日限量「島語饗夜・一泊二食」保證訂位住房專案，此方案於週日至週四入住高雄漢來飯店，還可享免費升等三麗鷗主題房，。至於捷絲旅台南虎山館，則有「第三晚免費」優惠，平均下來每人每晚僅需800元。漢來飯店表示，自5月起到6月推出「島語饗夜・一泊二食」住房專案，住宿當晚就可「免排隊」輕鬆吃到「島語自助餐廳」，目前全台最夯的吃到飽餐廳「島語」，每個月一日開放隔月預訂座位，總是在幾分鐘內全數售罄，必吃菜色有種類豐富的海鮮包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹、生食級大干貝等，肉食主義者更別錯過現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。「島語饗夜・一泊二食」住房專案隔日還可於與「島語」同集團的「漢來海港自助餐廳」，享用自助式早餐，且平日入住更可升等三麗鷗主題房。高雄漢來表示，也因應母親節推各種住房專案，像是5月入住「三麗鷗寵愛媽咪計畫」主題房，每晚8870元起，同時加贈價值1380元、推出即熱銷的Hello Kitty水手造型玩偶，以及Chloe光蘊玫瑰女性淡香精30ml。玩台南也可以很超值！捷絲旅台南虎山館公告，五月起推出期間限定的平日住房專案，主打高CP值與極具彈性的入住方案，以四天三夜每房9600元的超值價格，提供最多四人同行不加價的好康優惠，四人平均下來每人每晚僅需800元，另透過官網訂房並加購高鐵車票，更可享車票75折起優惠。捷絲旅台南虎山館規劃兩大優惠方案，「連續入住三晚」專案相當於「享有第三晚免費入住」的超值回饋，飯店還額外加贈500元餐飲抵用券；而追求極致彈性的旅客，則能選擇「連續住宿兩晚」專案，飯店將直接贈送平日住宿券乙張，讓旅客靈活決定是要當次延長住宿或是保留給下一次的旅行。