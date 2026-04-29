梓梓（本名董梓甯）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，包辦團隊編舞任務，擁有32E完美水滴型上圍的她，有「台灣第一美胸」、「真人版娜美」美譽。過去給人陽光女孩形象的梓梓，今（29）日突然在IG發布黑底白字動態，坦言最近沒讀也沒回訊息，因為「最近狀況不太好」，但沒有明說細節，讓粉絲相當擔心。
梓梓發黑圖、負面文字 認了最近狀況不好
稍早，梓梓在IG限時動態發出全黑圖，上頭寫下文字，開頭就是跟大家道歉，她說自己知道TPBL「年度啦啦隊」與「年度人氣啦啦隊員」獎項票選活動正在進行，投票狀況很踴躍，也知道5月2日在板橋的一日店長活動正在宣傳，還有季後賽和許多工作計畫，很多人都會標記限動要她轉發，「我都沒有讀、沒有轉發也沒有回覆，因為我最近的狀況其實不太好...」
梓梓表示：「我希望之後的工作我還是可以好好的見到大家，所以可能需要一點時間調整我自己，請不要覺得我是故意不轉發（限動）和不回覆（訊息）...」並說如果有重要事情可以聯絡她的助理或隊友陳梓民（小雞）。
梓梓疑出國拍新寫真 社群動態沒有異狀
事實上，梓梓日前才被週刊直擊疑似在沖繩拍攝寫真新作，本人近期也積極宣傳聯盟的啦啦隊投票活動，以及工作預告，而她粉專最後一次發文停在本月26日，透露去了廟裡拜拜，祈請財富自由、夢想家拿下聯盟總冠軍，以及Formosa Sexy拿下年度啦啦隊榮譽，看不出任何異狀，因此讓粉絲十分憂心她目前的狀態。
資料來源：梓梓 董梓甯IG
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稍早，梓梓在IG限時動態發出全黑圖，上頭寫下文字，開頭就是跟大家道歉，她說自己知道TPBL「年度啦啦隊」與「年度人氣啦啦隊員」獎項票選活動正在進行，投票狀況很踴躍，也知道5月2日在板橋的一日店長活動正在宣傳，還有季後賽和許多工作計畫，很多人都會標記限動要她轉發，「我都沒有讀、沒有轉發也沒有回覆，因為我最近的狀況其實不太好...」
梓梓表示：「我希望之後的工作我還是可以好好的見到大家，所以可能需要一點時間調整我自己，請不要覺得我是故意不轉發（限動）和不回覆（訊息）...」並說如果有重要事情可以聯絡她的助理或隊友陳梓民（小雞）。
事實上，梓梓日前才被週刊直擊疑似在沖繩拍攝寫真新作，本人近期也積極宣傳聯盟的啦啦隊投票活動，以及工作預告，而她粉專最後一次發文停在本月26日，透露去了廟裡拜拜，祈請財富自由、夢想家拿下聯盟總冠軍，以及Formosa Sexy拿下年度啦啦隊榮譽，看不出任何異狀，因此讓粉絲十分憂心她目前的狀態。
資料來源：梓梓 董梓甯IG