梓梓（本名董梓甯）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，包辦團隊編舞任務，擁有32E完美水滴型上圍的她，有「台灣第一美胸」、「真人版娜美」美譽。過去給人陽光女孩形象的梓梓，今（29）日突然在IG發布黑底白字動態，坦言最近沒讀也沒回訊息，因為「最近狀況不太好」，但沒有明說細節，讓粉絲相當擔心。

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▲梓梓是Formosa Sexy隊長兼總監，包辦團隊編舞任務，她為Formosa Sexy成員魔鬼特訓，每週球賽的開場舞從不重複。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
▲梓梓是Formosa Sexy隊長兼總監，包辦團隊編舞任務，她為Formosa Sexy成員魔鬼特訓，每週球賽的開場舞從不重複。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
梓梓發黑圖、負面文字　認了最近狀況不好

稍早，梓梓在IG限時動態發出全黑圖，上頭寫下文字，開頭就是跟大家道歉，她說自己知道TPBL「年度啦啦隊」與「年度人氣啦啦隊員」獎項票選活動正在進行，投票狀況很踴躍，也知道5月2日在板橋的一日店長活動正在宣傳，還有季後賽和許多工作計畫，很多人都會標記限動要她轉發，「我都沒有讀、沒有轉發也沒有回覆，因為我最近的狀況其實不太好...」

梓梓表示：「我希望之後的工作我還是可以好好的見到大家，所以可能需要一點時間調整我自己，請不要覺得我是故意不轉發（限動）和不回覆（訊息）...」並說如果有重要事情可以聯絡她的助理或隊友陳梓民（小雞）。

▲梓梓突然發出黑底白字動態，坦承最近狀況不好，讓粉絲相當憂心。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
▲梓梓突然發出黑底白字動態，坦承最近狀況不好，讓粉絲相當憂心。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
梓梓疑出國拍新寫真　社群動態沒有異狀

事實上，梓梓日前才被週刊直擊疑似在沖繩拍攝寫真新作，本人近期也積極宣傳聯盟的啦啦隊投票活動，以及工作預告，而她粉專最後一次發文停在本月26日，透露去了廟裡拜拜，祈請財富自由、夢想家拿下聯盟總冠軍，以及Formosa Sexy拿下年度啦啦隊榮譽，看不出任何異狀，因此讓粉絲十分憂心她目前的狀態。

資料來源：梓梓 董梓甯IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。