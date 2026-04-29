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▲警方深入芒果產區巡邏守望，提升見警率，嚇阻竊嫌覬覦。（圖／記者莊全成翻攝）

隨著愛文芒果進入盛產季，屏東縣枋山、枋寮、獅子及春日等主要產區陸續迎來採收高峰，但高經濟價值也易引來竊嫌覬覦。為防範農作物失竊，屏東縣政府警察局枋寮分局啟動「護芒防竊專案」，整合警力、民力與科技資源，全力守護農民辛勞成果。枋寮警分局表示，專案以「科技防竊、守望相助、警民聯巡」為三大主軸推動。在科技應用方面，輔導農民設置監視錄影系統、感應照明與警報設備，提升預警與嚇阻效果，並建立即時通報機制，強化應變效率。同時加強夜間巡邏勤務，結合派出所警力、果農及守望相助隊，採取複式巡守模式，提高見警率，有效防制農作物及農機具竊案發生。此外，警方也針對轄內治安顧慮人口加強情資掌握，列為查緝重點對象，並透過社區治安座談會宣導常見竊盜手法與網購詐騙案例，提醒農民提高警覺，落實防竊與防詐措施。分局長盧恒隆指出，護農工作需警民攜手合作，呼籲民眾如發現可疑人事物，應即時通報警方，共同防範不法行為。警方將持續強化巡守與查緝作為，營造安全、安心的農作環境，確保農民心血不受侵害。