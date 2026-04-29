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▲2026年大水鑊醫院科學年會，高醫團隊不僅與各國頂尖專家同場交流，在眾多國際研究中脫穎而出，也展現台灣在智慧醫療與學術領域的深厚實力。（圖／高醫提供）

高醫積極深耕新南向醫衛合作，由副院長林宗憲率領醫、護、行政跨學科代表團4月赴越南展開交流，與南越醫學界龍頭胡志明市醫藥大學醫院（University Medical Center Ho Chi Minh City, UMC）完成合作備忘錄(MOU)續簽，正式將雙方合作層次由臨床交流推升至智慧醫療架構與高端技術共建的新階段。此次交流亦為高醫首度組團參與「2026年大水鑊醫院科學年會（Cho Ray Hospital Annual Scientific Conference 2026）」，該年會為越南規模最大醫學盛會之一，匯聚超過千名國際專家與24場跨國專題演講，共同探討全球最前瞻的診斷與治療技術。高醫團隊表現驚艷國際，展現在智慧醫療、高端微創手術、外傷、重症、到院前救援、醫院管理與無縫照護模式領域等多面向成果。高醫院長王照元表示，此次MOU續簽，已不僅是傳統意義上的醫療合作，而是展現台灣醫療體系在智慧醫療與整合照護上的國際擴散能力與影響力。高醫作為大學附設醫院與醫學中心，長期投入智慧病房、臨床決策支援系統與數位轉型治理，此次合作將進一步協助UMC建構可複製、可擴展的智慧醫療架構，未來高醫將持續以「共榮互惠」為核心，從人才培育、科研合作到臨床創新，攜手新南向夥伴共同打造具韌性與永續性的區域醫療生態系。UMC 副院長Nguyen Hoang Dinh特別提到，UMC已選派多位醫師至高醫研修心肺運動功能測試，成效斐然，隨著 MOU 續簽，雙方技術交流將推向達文西微創手術與全靜脈營養等高端專業領域 。此外，Dinh 副院長更進一步提到2025年造訪時，對高醫通過 HIMSS EMRAM 第七級（Stage 7）認證的經驗表達高度興趣，特別是外傷、重症及急診相關系統的建置與數位轉型實務，期待未來能以此為藍本，提升UMC的智慧醫療能量。