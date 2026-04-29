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國民黨立法院黨團今（29）日中午召開黨團大會，外傳國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁聯手運作，試圖將原本多數藍委支持的8000億元版本，重新砍回至先前提出的「3800億＋N」架構。據了解，引爆不滿。對此，藍營粉專「Let's 不演了」不忍了直接開嗆：「鄭麗文垃圾到極點！」回顧3月5日國民黨團討論國防特別條例時，黨中央在會議前夕突然發出採訪通知，宣布將於黨團大會前召開記者會說明立場，當時便讓不少立委感到錯愕，質疑黨團開會還有意義嗎？最終當天會議僅討論黨中央版本，並未出現其他版本競逐空間，而該版本後來即微調為「3800億＋N」。如今相似情況再度發生，遭禁言的藍營粉專「不演了新聞台」透過小帳號「Let's 不演了」發文，引用媒體報導指出，為確保黨中央版本不被翻盤，黨內高層全面動員，包括秘書長李乾龍親自與新北立委溝通，並由桃園市議長邱奕勝扣住6席藍委，就連原定要去帛琉訪問的立委黃仁、黃建賓也被要求取消行程，出席黨團大會支持黨版。該粉專措辭強烈，直接就痛罵了句：「黨團自主，呸！鄭麗文垃圾到極點。」貼文一出，立刻引來支持者留言「一堆不明究理的老鬼選出一個自私鬼，就問為何民代要聽一個4趴仔沒有民意的意見」、「打電話給黨部開罵了，什麼東西啊，當大家是塑膠？」、「真的是很想酸宗痛」、「主席妳就早說，妳為什麼不早說呢！這樣妳還要搞多久呢？」。