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中國上海市文旅局今（29）日起開放上海居民可向上海市、福建省旅行社報名赴金門、馬祖旅遊。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，我國政府態度現在業者也不清楚，是否要需要先有小兩會討論，但金馬的業者早就準備好了，接下來就看台灣本島。國民黨黨主席鄭麗文本月初訪中國，會晤中央總書記習近平，隨後中國祭出大禮包10項對台政策，其中包含恢復上海市及福建省居民赴台自由行。交通部觀光署日前回應，陸客來台無論是團體或個人旅遊，屬兩岸旅遊協議議定事項，須經觀光小兩會就相關事項協商後實施，但陸方在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊。上海市文旅局今日公告，即日起上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。李奇嶽說，金馬地區的旅遊業者早已準備就緒。事實上，去年金馬小三通的陸客量已達20萬人次，無論是接待能力、流程還是市場熟悉度都非常穩定，並非從零開始的市場。觀光署19日表示，恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。