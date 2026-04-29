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▲微風質疑，其中一名評審委員范雪梅，曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲微風集團副總經理高銘頂（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北車站商場經營權招標案結果出爐，由新光三越擊敗現任經營者微風集團，取得經營權。不過微風集團今（29）日召開記者會提出強烈質疑，微風副總經理高銘頂表示，本案採綜合評審序位法，評選結果可能被單一評委左右，不過其中卻疑有評審委員未落實利益迴避，要求剔除該名評委分數並重新計算，若台鐵未採取相關措施，將啟動法定程序。微風集團副總經理高銘頂今（29）日，針對北車商場標案提出兩大質疑。首先，他指出在台鐵尚未正式公告評審結果前，已有媒體對評選內容進行鉅細靡遺的報導，而本案採綜合評選序位法，任何一名委員的評分都可能影響最終結果，微風因此質疑評選資訊是在何時外流，是否在評審過程中即已洩密，甚至可能影響評選公正性。第二點則聚焦評審委員資格問題。高銘頂表示，其中一名評審委員范雪梅，曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯，質疑具有密切合作關係的財務顧問，是否適合擔任本案評審委員，並認為該名委員疑似未落實利益迴避原則。高銘頂強調，微風集團無法接受此次評選結果，但立場並非要求全面重新評選，而是主張應剔除具爭議評委的評分後，針對其餘委員的分數重新計算。他表示，「微風不是要爭輸贏，而是希望整個案子能有公平、公正的結果」。高銘頂也提到台中新光三越去年發生嚴重工安事故，「這麼重要的交通場域，這樣的得標廠商是不是合適，這都必須要去證實的問題」。律師劉健右也補充，新光三越負責人之一吳東亮，同時身兼台新新光金控董事長，而新光人壽董事則由台新新光金控指派，顯示金控對新光人壽具有高度控制權；再加上新光三越與新光人壽皆屬吳火獅家族體系企業，彼此之間存在密切利害關係。在此情況下，曾任新光人壽財務顧問的范雪梅擔任評審委員，涉及未落實利益迴避，應主動迴避本案評選。此外，高銘頂也提到，微風提出相關疑義後，台鐵並未就爭點進行約談或釐清，反而在當天下午即核定新光三越為最優申請人，並於隔日上午公告得標結果，整體程序過於倉促。高銘頂最後表示，若台鐵在3日內未對相關疑義作出回應，微風已準備採取法律行動，包括聲請假處分及提起行政訴訟。他強調，「所有救濟手段，都是為了避免台鐵做出錯誤決策，讓此案有錯誤的結果。」新光三越今（29）日最新回應「就台北車站商場ROT招標案一事，新光三越自始至終均依相關規定辦理，我們感謝此案給了新光三越機會，進一步服務消費大眾，並重塑國門意象，我們會全力以赴。對於後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。」