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▲王家梁（右）分手曾沛慈後，2021年11月和許維恩（左）登記結婚。（圖／記者陳明安攝影）

▲曾沛慈（右）2022年1月宣布結婚喜訊，嫁給認識10年的好友孫立衡（左）。（圖／曾沛慈臉書）

▲曾沛慈在《浪姐7》的精采表現讓她收穫不少話題熱度。（圖／微博＠乘風2026）

41歲女星曾沛慈近日登上中國競演節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），亮眼表現吸引兩岸觀眾關注，連帶讓過往情史也被翻出討論。她曾與王家梁有過一段短暫戀情，兩人當時被拍到在車上擁吻纏綿1小時，結果最後因見光死，僅交往2個月後就火速分手。回顧曾沛慈戀情，她在2018年1月被週刊直擊與王家梁相約吃火鍋，餐後兩人同車離開，在巷弄內繞行後停車，並在車內親密互動長達約1小時，戀情因此曝光。不過當時雙方並未正面認愛，僅以「好友」帶過。沒想到隔月曾沛慈就鬆口表示已恢復單身，這段戀情僅維持約2個月，相當短暫。同年5月，王家梁出席活動時也證實分手消息，坦言雙方對未來規劃尚未明確，加上各自專注事業發展，最終決定回到朋友關係。他當時也不吝稱讚曾沛慈個性善良、充滿正能量，兩人相處輕鬆自在，認為當朋友更合適。曾沛慈、王家梁各自回歸單身後，也陸續找到新對象。王家梁在2021年3月認愛許維恩，並於同年求婚成功；曾沛慈則在2021年10月被拍到與現任老公孫立衡約會，隨後大方認愛，透露兩人相識10年，由友情昇華為愛情。隔年1月，她更正式宣布婚訊，步入人生新階段，如今已和孫立衡結婚4年了。而當年王家梁向許維恩求婚成功時，曾沛慈曾被媒體問及看法，她當時露出尷尬微笑，僅簡短回應：「祝福！祝福！希望每個人都幸福」，隨即快步離開，對過這段往日情，顯然已經放下。曾沛慈2007年參加第二屆《超級星光大道》出道，後來又拍了電視劇《終極三國》、《終極一班2》和《終極一班3》，迅速走紅，還靠電影《BIG》入圍過金馬獎，是影視歌三棲的實力派女星。最近在《浪姐7》中，曾沛慈也憑藉紮實唱功，在第二次公演時，帶領全隊拿下最高分，成功晉級，是本屆《浪姐》奪冠的大熱人選。