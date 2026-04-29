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▲ 「美濃數位機會中心」以提升數位應用與行銷能力為核心，提供免費電腦與資訊課程，協助長者連結世界、青農推廣農產、學生探索科技。（圖／高市府教育局提供）

為提升偏鄉數位量能、縮短城鄉落差，高雄市第11個數位機會中心（DOC）「美濃數位機會中心」今（29）日在南隆國中揭牌啟用，象徵數位資源正式扎根美濃，打造在地民眾便利的數位學習據點。「美濃數位機會中心」以提升數位應用與行銷能力為核心，提供免費電腦與資訊課程，協助長者連結世界、青農推廣農產、學生探索科技，讓數位工具融入生活與產業。對於具有深厚客家文化底蘊的美濃而言，DOC不僅是學習場域，更是文化傳承與創新發展的重要平台。高市府教育局長吳立森表示，高雄市長期深耕DOC發展，目前已在學校、圖書館及社區設立11處據點，從早期「工具應用」逐步轉型至「文化保存」與「地方創生」。各DOC皆展現鮮明特色，例如彌陀DOC運用數位影像製作皮影戲紀錄片，保存傳統藝術；茄萣DOC以影像記錄百年槍樓歷史；林園DOC則拍攝媽祖海巡，將宗教文化轉化為數位資產。這些珍貴的文化影像都收錄在文化部文化資產網，同時也透過在地紀錄與數位行銷，讓高雄各區特色持續被看見並傳承。南隆國中校長黃啟賓指出，美濃DOC成立後，學校將從教育場域延伸為「終身學習轉運站」，促進老少共學，讓在地智慧結合數位工具，拓展文化與產業的發展可能。未來也將串聯中央、地方與民間資源，建立完整的數位服務網絡。局長吳立森也特別頒發感謝狀，感謝社團法人綠色奇蹟公益服務網協會，捐贈200台再生電腦予「美濃數位機會中心」，以及全市另11處數位機會中心（DOC）據點，協助提升偏鄉數位使用能量。