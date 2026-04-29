知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）昨（28）日再度發出警告，他先前就認為 2026 年全球市場將迎來一波重大的崩盤修正，甚至不排除出現「大蕭條」等級的經濟衰退。不過他也強調，這同時也是一次逆轉財富的絕佳機會，對長期投資人而言反而是最佳的逢低布局進場時機。
富爸爸作者示警市場崩盤！兩種結局取決於心態
清崎4月28日在社群平台 X 上發文指出，在即將到來的市場崩盤中，投資人將會面臨兩種截然不同的結果：一種是被市場重創（Fked Up），另一種則是成功抓住機會（Lucked Up），而決定最終結局的關鍵，就在於如何因應市場變局。
回顧過去數十年來的市場劇烈波動，包括 1987 年股災、2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯，以及近年的多次修正，每次危機來臨自己都反而變得更加富有。清崎表示自己始終採取穩健的資產配置策略，這套策略不僅幫助他成功避開風險，更讓他在市場低迷時持續累積財富。他預期，2026至2027年若再度出現大規模崩盤，他仍將延續相同的策略，鎖定資產價格被嚴重低估的時機進場布局。
危機就是轉機！呼籲長期投資人冷靜撿便宜
清崎進一步補充，在市場崩盤、經濟衰退甚至步入蕭條期間，優質資產往往會出現被錯殺、價格大打折扣的情況，這對長期投資人而言，反而是千載難逢的逢低布局良機。
因此，他建議投資人應把握低檔進場的時機，在市場陷入恐慌時保持冷靜，避免在劇烈波動中被洗出場，進而將看似危機的崩盤，轉化為財富爆發性成長的契機。
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清崎4月28日在社群平台 X 上發文指出，在即將到來的市場崩盤中，投資人將會面臨兩種截然不同的結果：一種是被市場重創（Fked Up），另一種則是成功抓住機會（Lucked Up），而決定最終結局的關鍵，就在於如何因應市場變局。
回顧過去數十年來的市場劇烈波動，包括 1987 年股災、2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯，以及近年的多次修正，每次危機來臨自己都反而變得更加富有。清崎表示自己始終採取穩健的資產配置策略，這套策略不僅幫助他成功避開風險，更讓他在市場低迷時持續累積財富。他預期，2026至2027年若再度出現大規模崩盤，他仍將延續相同的策略，鎖定資產價格被嚴重低估的時機進場布局。
清崎進一步補充，在市場崩盤、經濟衰退甚至步入蕭條期間，優質資產往往會出現被錯殺、價格大打折扣的情況，這對長期投資人而言，反而是千載難逢的逢低布局良機。
因此，他建議投資人應把握低檔進場的時機，在市場陷入恐慌時保持冷靜，避免在劇烈波動中被洗出場，進而將看似危機的崩盤，轉化為財富爆發性成長的契機。