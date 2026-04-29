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▲hikaru（右）公開和加藤神樂（左）的同居生活。（圖／ヒカル（Hikaru））

▲hikaru女友是前選秀偶像加藤神樂（如圖），掀起許多關注。（圖／X）

擁有480萬訂閱的日本YouTuber「ヒカル（hikaru）」去年底才宣布和網紅進擊的Noa離婚，兩人當時交往0天就決定結婚，沒想到婚姻只維持半年就告終，掀起許多網友討論。今日他上傳新影片公開自己和新女朋友的同居日常，因他先前向粉絲分享新對象是圈外素人美女，沒想到真實身分曝光後，竟是21歲前偶像練習生加藤神樂，現在的她還是一名單親媽媽，讓網友全看傻眼。hikaru上個月透露自己有一位新女友，當時形容對方是「20多歲、喜歡做菜與打掃、不經營社群，也不知道我是高收入YouTuber的單純女孩」，一席話讓不少粉絲以為他終於交往到圈外素人，正準備為他的幸福獻上祝福，沒想到影片公開後，竟是曾參加選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》的前偶像練習生加藤神樂，早已是半個公眾人物。更讓外界震驚的是，加藤神樂曾在2025年7月宣布，自己已經在2024年底結婚，並在3月產下一名男嬰，不過在去年底傳出婚內外遇hikaru，因此才跟前夫離婚，如今以單親媽媽身分和hikaru展開新生活，默默生產、結婚再到離婚成為單親媽媽成為眾人討論焦點。對此，hikaru表示，女方坦承有小孩時，他反而覺得很有魅力，「我喜歡上的人，只是剛好有孩子而已。」不過卻遭到許多網友吐槽：「以為是你在挑人，結果根本是你被上了一課」、「真正單純的人是hikaru吧」、「真的不是被女方騙嗎？一個本來就在娛樂圈的人怎麼會不知道另一半是400訂閱YTR」、「偶像畢業後去當了陪酒小姐，現在又變成單親媽媽，故事進展太快了吧！」hikaru去年五月才宣布自己和網紅進擊的Noa結婚，當時兩位交往0天就決定結婚，不過同年底婚姻宣布告終，女方當時透露hikaru身為一位「丈夫」，在婚姻中表現非常差，「真的是爛到有剩，爛到底層的那種，一點也不適合專情的人」，hikaru也認同是自己的不對，「以前所擁有的自由，結婚後全都消失了，這也讓我沒辦法做想做的事，這幾個月天天都覺得很窒息。」同時透露兩位婚姻到最後是開放式關係，直言「外遇也沒有關係」，掀起不少爭議。