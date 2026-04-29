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▲柯震東（左2）與王柏傑（右2）宣傳《乩身》。（圖／快電商提供）

柯震東拍戲兩層樓高大門重塌！現場突冒1神跡無人傷亡

▲王柏傑（左）於《OMO調查局》爆料柯震東（右）是揪團型人格。（圖／快電商提供）

藝人柯震東、王柏傑近日登上《OMO調查局》宣傳Netflix奇幻台劇《乩身》，與主持人阿本、木木大聊拍攝祕辛，柯震東透露拍戲過程險出意外，曾遇兩層樓高的大門突然倒塌，「當下真的有嚇到」，所幸當時正值放飯時間未造任何人員傷亡，「還好有神明保佑」，此外，武打戲為求連貫，演員們幾乎全親自上陣，因此開拍前接受不少時間的特訓，柯震東激動喊，「資深演員都打到膝蓋『喀喀』作響！」Netflix奇幻台劇《乩身》上線後熱度持續飆升，不只劇情引發熱議，連幕後花絮也話題不斷，柯震東、王柏傑近日登上《OMO調查局》宣傳該劇，現場笑料與爆點齊發，甚至讓Netflix意外成為被吐槽「主角。」節目中，柯震東分享原想收藏劇中寫有自己名字的「尪仔標」道具，卻因屬於Netflix資產必須全數回收，阿本當場傻眼：「真的很省、很小氣！」讓全場瞬間爆笑，王柏傑秒吐槽：「你是不想拍Netflix了嗎？」聊起拍攝甘苦，柯震東透露，曾遇兩層樓高的大門突然倒塌，「當下真的有嚇到」，所幸正值放飯時間未釀傷亡，直呼「還好有神明保佑！」此外，武打戲為求連貫，演員們幾乎親自上陣，因此開拍前接受不少特訓，柯震東激動喊，「資深演員都打到膝蓋『喀喀』作響！」至於戲裡戲外有無差別？王柏傑爆料柯震東是「揪團型玩家」，時常出遊規模都是超大陣仗，根本是「劇組規模」，差一台攝影機就直接可以拍戲了，反觀王柏傑，他自爆是難約的「拒絕系男神」，要見面不容易，這讓柯震東自嘲正在學習「拒絕的勇氣」，當作成長課題。