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立法院長韓國瑜日前透過私下管道向黨籍立委傳達「支持8000億軍購」的態度，此一訊息在黨內迅速發酵，引發強烈反彈聲浪，國民黨副主席季麟連今（29）日在中常會上火力全開，甚至建議開除韓國瑜黨籍，讓原本已緊繃的黨內氣氛瞬間升溫。對此，台中市副市長鄭照新怒轟，說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，更呼籲應該公開道歉。季麟連於下午中常會中罕見主動起身發言，強調將以副主席兼黃復興黨部主委的身分表達立場。他指出，軍購條例爭議近來持續延燒，自己雖長時間保持沉默，但認為由傅崐萁領導的立院黨團所提出的版本，已是目前最符合現實與原則的行動方案，不僅兼顧法理與情理，也保有尊嚴、彈性與前瞻性。季麟連強調，談到軍購議題，「沒有人比我更有發言權」，並細數自己多年來參與5年施政、10年建軍計畫，以及相關作業規範的制定與執行經驗，直言國軍對於每一項軍購案皆審慎評估，而民進黨此次提出的方案，堪稱「50年來最荒謬的鬧劇」。談話過程中，季麟連一度回顧與韓國瑜長達40年的深厚交情，形容對方是革命袍澤、鐵桿兄弟，更是國民黨的光榮與黃復興的驕傲，兩人同為黃埔子弟，他語氣堅定地說：「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事。」然而，話鋒隨即急轉直下，季麟連強硬指出，若相關情事屬實，黃復興體系將不會袖手旁觀，必定大義滅親，更建議「開除國瑜兄的黨籍」。當下傅崐萁聽聞，趕緊起身試圖制止發言，但季麟連仍堅持完整表達立場，強調自己是代表黃復興全體發聲。面對這番激烈言論，台中市副市長鄭照新直呼是「聽到鬼故事」，措辭也同樣強硬地反擊，韓國瑜身為立法院長，長期處於第一線承受龐大政治壓力，卻在此時遭到自己人捅刀，他也直說了：「說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉，不然也不用說自己代表國民黨了。」