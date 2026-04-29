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高市議員林智鴻今（29）日針對鳳山溪中崙段長期遭居民反映底泥惡臭、小黑蚊孳生，水利局雖回應將於6至7月水位較低時加強清淤。不過，林智鴻認為，只把清淤當作主要解方根本就是治標不治本只是一個「年年清、年年臭」方案，該局應在一個月內提出短、中、長期治理目標，從工程改善面，讓中崙段從惡臭河岸翻轉為真正可親近的城市水岸。林智鴻強調，真正解方應是「三層治理」首先是源頭截污，全面盤點工廠污水、生活污水與側溝排入；其次是河道活化，同步管理補注水量、低水路流速與底泥回淤；最後才是河岸再生，整合植草磚、步道、砌石、親水空間與水質改善，提出可向中央爭取補助的完整計畫。林智鴻接獲中榮里長劉秀美陳情指出，鳳山溪中崙段惡臭常年困擾周邊居民和運動民眾，經他追問下，水利局4月27日才承認，中崙段因採複式斷面設計，低流量期間流速不足，容易累積泥砂及有機物，進而造成底泥發臭；這也證明中崙段惡臭並非單一偶發事件，而是河道設計、水流不足、污染源與底泥沉積交互作用的結果。林智鴻表示，該局4月20日規劃，子母溝底泥清淤預計於6至7月辦理，針對該段底泥加強清淤，但若沒有掌握淤積量、回淤速度、臭味濃度與水質變化的關聯，清淤就只是「臭了再清、清了再臭」的循環。林智鴻進一步指出，依水利局資料，中崙段近三年清淤量分別為113年13,121立方公尺、114年9,677立方公尺、115年將淸7,831立方公尺，三年合計會清出約30,629立方公尺底泥，量體約等於18座活動中心，12座游泳池，或近三隻大型黃色小鴨的體積；然而，過去清出龐大量體後，惡臭仍反覆出現，代表問題顯然不是「水利局有沒有清」，而是「為什麼一直淤、一直臭」。他質疑，水利局是否曾針對清淤前後進行污染數據監測？若無，就無法證明清淤對除臭的實際效益。針對補注水問題，林智鴻表示，水利局資料顯示，鳳山水資源中心每日平均補注約3,644 CMD，僅占鳳山溪平均流量約9%。若以都市河道常見緩流流速估算，對水位增加效果約不到1公分，遠不足以單獨解決中崙段底泥惡臭。他形容，若污染源未截除、底泥未有效管理、低水路流速未改善，單靠補水就像「在滿是泥沙的浴缸倒一杯水」，頂多稀釋一時，無法根治問題。林智鴻也質疑，上游山仔頂溝旁雖已設置截流設施，預計6月啟動，水利局表示4處截流可納入71家工廠、每日約185 CMD污水，但相較鳳山溪平均流量40,228 CMD，比例極低。他要求水利局說清楚，這185 CMD污染源是否就是中崙段惡臭主因？中下游生活污水、側溝排入、管線溢漏是否同步盤點？若只處理上游部分工廠污水，卻未釐清中下游污染源，就無法對症下藥。此外，針對植草磚移除工程，水利局表示因經費約600至700萬元，現階段無法一次籌足，將分三階段執行，第一階段先處理靠近中崙國中段、約全段三分之一。林智鴻批評，積水未全面解決，小黑蚊仍會孳生「也會飛」無地域性可言，若只做三分之一，恐怕只是把問題留給其他河段。林智鴻要求，水利局應在一個月內提出鳳山溪中崙段短、中、長期治理目標。短期，清淤不能流於盲目，必須建立清淤量、斷面測量、回淤週期、臭味與水質監測指標；中期，應提報結合水質改善與河岸改造的中央補助計畫，並將植草磚清整全段納入期程，不應只做三分之一；長期，應以中崙段作為鳳山溪翻轉示範點，讓最髒、最臭、最被忽視的地方，變成鳳山溪最聰明、最有感的水岸治理起點。