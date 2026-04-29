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台鐵公司「台北車站」商場ROT案，招商結果雖出爐卻進入「延長賽」，招商結果提早洩漏由新光三越拿下後，微風廣場也質疑評選公平性，擔憂評審委員曾擔任新光人壽財務顧問，沒有落實利益迴避原則。台鐵回應，在本案過程中都有落實相關廉政告知事項，而評選結果提早外洩已經啟動調查。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，預計至少可創造年營收50億元，因此在各家幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風廣場、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手投標。台鐵28日正式公告新光三越為最優申請人，同時評定次優申請人為微風廣場。微風廣場今日下午也開記者會，微風副總經理高銘頂表示，台鐵尚未正式公告評審結果前，已有媒體對評選內容鉅細靡遺報導，而本案採綜合評選序位法，任何一名委員的評分都可能影響最終結果，微風因此質疑評選資訊是在何時外流，是否在評審過程中即已洩密，甚至可能影響評選公正性。再者，微風質疑，其中一名評審委員范雪梅，曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯，質疑具有密切合作關係的財務顧問，是否適合擔任本案評審委員，並認為該名委員疑似未落實利益迴避原則。若台鐵在3日內未對相關疑義作出回應，微風已準備採取法律行動，包括聲請假處分及提起行政訴訟。台鐵表示，會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，台鐵本案過程中均踐行相關廉政告知事項。同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。另有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，可依促參法第47條規定於今（29）日起30日內提出異議。