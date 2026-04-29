《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，隨後深藍黨員田山盛國衝到國民黨中央黨部開嗆，「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！鄭麗文去吃屎啦，國民黨現在就是黑鄉黨，鄭麗文你不要臉。

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季麟連今下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，見請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。

田山盛國隨後怒衝中央黨部大吼，「講那什麼屁話，季麟連你混蛋，你飲彈自盡好了，你不是有槍嗎？」痛斥季麟連王八蛋，這什麼國民黨主席、副主席，說要開除韓國瑜黨籍，他手上不是有槍嗎，他對自己開槍。

田山盛國遭保全阻擋後，繼續質疑，這什麼副主席，馬英九搞貪污的，搞到錢不清不楚，一個說要開除國會議長，這什麼國民黨副主席，鄭麗文去吃屎，怎麼老是用這種人，「我國民黨人都看不下去。」

田山盛國痛斥，國民黨現在就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，要不要臉，鄭麗文不要臉，一群醬缸狗。


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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...