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▲YTR金針菇推出新單曲〈阿金價〉，特別請來曾操刀Energy熱門單曲〈星期五晚上〉的金牌製作人Oliver Kim親自坐鎮，將她在台灣多年的生活觀察化作幽默的生存指南，她也從甜妹變身辣妹大跳洗腦舞。（圖／PressPlay提供）

▲韓國YTR金針菇（如圖）推出新單曲〈阿金價〉，曲風是K-Pop，還有她在台灣生活的心得感觸。（圖／PressPlay提供）

韓籍百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」再度推出音樂新作！繼去年以單曲〈Taipei Love〉向世界宣傳台灣後，今正式發布全新概念舞曲〈啊金價〉。這次她一改過往親民可愛的鄰家女孩形象，首度挑戰強烈且洗腦的韓式舞曲風格，更特別請來曾操刀Energy熱門單曲〈星期五晚上〉的金牌製作人Oliver Kim親自坐鎮，將她在台灣多年的生活觀察化作幽默的生存指南，大跳洗腦舞。單曲名稱〈啊金價〉取自韓文口頭禪「야~ 아 진짜」（Ya~ A Jin-jja）的諧音，語氣類似台灣人常說的「吼唷，真是的！」金針菇笑說，這句話幾乎是她在台灣最常出現的心聲，無論是遇到小麻煩或生活卡關都很適合大喊一句。這首歌曲堪稱是最接地氣的生存指南，歌詞中藏了許多台灣人一聽就懂的崩潰場景，包括市民大道上彷彿等不到盡頭的99秒紅燈、對了兩百張發票卻連兩百塊都沒中的失落、點餐忘記說不要香菜的懊惱，甚至連早餐店阿姨今天沒叫「美女」的心碎瞬間都被寫進歌裡。金針菇幽默表示，如果去年的單曲是寫給台灣的情書，那這首歌絕對是她最真實的在台心聲。這次在金牌製作人Oliver Kim的操刀下，〈啊金價〉不僅充滿K-Pop舞曲的節奏感與流行記憶點，也保留了金針菇一貫的幽默自嘲。她在MV中將台灣人熟悉的日常街景轉化為酷女人的專屬舞池，從車流不斷的市民大道一路跳到充滿在地生活感的早餐店街角，並邀請多位舞者用輕快舞步詮釋「隨處都能跳舞」的生活感。金針菇透露，歌詞中一句「誰不知道我是Queen Card」是她對生活雜事的自信回擊。她希望傳達出即使生活很混亂，也能用自己的方式保持帥氣，只要心態夠酷，哪裡都可以是舞台。她向粉絲喊話，生活再鳥只要氣三秒就好，不需要被小事打敗，接下來還是要漂亮地繼續過生活，大家都是自己生活裡最美的主角。