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▲資料來源：內政部實價登錄網站，2025年預售住宅大樓/住家用。

▲北屯機捷特區隨著捷運、快速道路及大型商場陸續到位，生活機能成熟，吸引購屋族群進駐。（圖／業者提供）

台中房市出現結構性變化，顛覆了房子越小越好賣說法。根據實價登錄統計，2025年北屯區、南屯區與西屯區三大都會區預售住宅交易中，3房產品成交量超越2房與4房，占比突破五成，顯示自住型買盤回歸市場主流。統計顯示，三區3房成交量合計達1,210筆，其中以北屯區表現最為突出，達509筆，占比約42%。市場人士分析，3房產品在總價與空間之間取得平衡，符合家庭型買方需求，成為購屋主力。觀察北屯區交易數據，3房產品平均總價約2,771萬元，含車位平均坪數約53坪，單價約每坪52萬元。數字背後的邏輯不難理解：合理的總價門檻搭配有感的實際坪數，精準落在自住買家的接受區間，反映在近四成的市場佔有率上。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，3房格局已成自住市場共識，而區位選擇則取決於交通、生活機能與預算等因素。以北屯機捷特區為例，隨著捷運、快速道路及大型商場陸續到位，生活機能成熟，吸引購屋族群進駐。憑藉捷運路網、74快速道路、好市多商場三項利多加持，北屯機捷特區穩居自住客置產首選區域。在個案表現方面，市場上多以3房為主力規劃，如「大城吾界」主打純3房產品，鎖定家庭客層。基地座落於機捷山景首席，享有出繁華、入寧靜的絕佳區位條件。雙棟樓設計共190戶住家，住戶同質性高且單純、穩定，是機捷特區中的隱富輕奢新案。而「漢宇雲衍」則是以三房、四房格局瞄準換屋型購屋客，基地座落於南興路、敦富八街口，雙塔建築配置單層6戶住家、總戶數294戶，其中3房坪數為37~44坪；並規劃室內泳池、宴會廳等奢華公設項目，打造居家渡假體驗。以及由名師團隊聯手打造的「永尚謙玥」，主推2～3房，3房坪數為35~37坪。三面臨路基地座落於敦富路、南興北二路口，並有約百米的超大臨路面寬。該案不僅在建築硬體以高規格打造，並結合漢來物業與智慧機器人提供創新社區服務。由於市場上三房產品規劃不一，白洪章提醒，部分格局因坪數配置或採光條件限制，第三間房的實用性相對有限，未必能滿足完整臥室的使用需求。他建議購屋前確認過臥房空間尺寸的可行性，「數字上的三房，不等於生活裡的三房」，回歸實際居住需求才是選屋關鍵。