我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《穿著PRADA的惡魔2》對於媒體業的現況，有頗為寫實的呈現，讓觀眾很有感覺。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著PRADA的惡魔2》在上片前爆發歧視亞裔的風暴，華裔女星沈雨田（左）扮演的助理角色引爆爭議，台灣有一批觀眾揚言抵制，看過片子的影迷又有不同感覺。（圖／摘自 20th Century Studios YT）

▲劉玉玲在《穿著PRADA的惡魔2》扮演超有錢女富豪，是片中最有地位且相當關鍵的角色。（圖／美聯社／達志影像）

全球觀眾期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》，今（29）日正式在全台各地盛大上映，有粉絲起一大早衝首場，驚呼：「怎麼那麼多人！」原來不少觀眾迫不及待，寧可早上9點就進戲院，也被情節感動到掉眼淚。更有人翻出中南部影城幾乎每30分鐘就開一場的場次表，形容「有如公車時刻表」一樣密集，台灣上映首日就可望奪下票房冠軍。今夏第一部續集大片《穿著PRADA的惡魔2》，未上映前已經話題滿滿，果然在全台各地的最早場次都不乏購票看片的人潮，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇的原班人馬回歸，勾起影迷心中的情懷，整體一致的精湛演出，再一次讓觀眾感動，令人眼眶泛淚。各地戲院都看好這部片的反應，卯起來開出密密麻麻的場次，「媲美公車時刻表」的現象在北中南都有影城出現。在《穿著PRADA的惡魔2》中，梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭，面對傳統媒體式微、AI取代真人的危機逼近，雜誌經營權恐將異動，自己的飯碗可能不保，碰到生存危機，也展現更能屈能伸的一面，碰到昔日的助理成為重要廣告客戶，只能低頭配合要求，反而流露出更多符合人性的面貌，也讓她的演技再次成為全場焦點，她的角色變得更親切。至於安海瑟薇把20年之後變成幹練女記者卻不失熱情、善良本性的感覺，演得依舊相當討喜。艾蜜莉布朗的角色，毒舌作風不變，卻也呈現較上集更體貼、友善的一面，3位女星的對手戲，還是讓台灣觀眾讚不絕口。片中反映出媒體業受到的衝擊，與殘酷的業界生態，也讓人看了心有戚戚焉。上集曾被視為「職場教科書」，這一集對於大環境變動下、身在其中該如何應變，也有打動觀眾的描述。提到近日成為熱門話題的「歧視亞裔」風暴，儘管有些觀眾堅持要抵制這部片，也有的人在看完整部片之後覺得沈雨田扮演的小助理趙琴，在片中的所有情節並沒像宣傳片段裡那麼讓人反感，況且劉玉玲也在這部電影裡扮演全球富豪等級的知名女性，戲分雖不多卻是情節的關鍵人物，更是全片最有地位的角色，因而感到編導對亞裔的態度不一定像大家以為的糟糕。目前大多數先睹為快的台灣觀眾，給予《穿著PRADA的惡魔2》都是好評居多。