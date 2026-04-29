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▲MOU簽署現場布置了台南東山咖啡、虱目魚鬆捲心酥、地瓜脆片等農特產品。（圖／南市府提供）

為拓展台南農產品國際市場，台南市農會今（29）日與韓國慶尚北道農食品流通教育振興院(GB FOOD) 正式簽署產業發展合作備忘錄（MOU），台南市長黃偉哲特別出席見證，象徵台韓農業交流邁入新階段。黃偉哲表示，此次合作將有助於強化農產品行銷、技術交流與市場拓展，為台南農產開創更多元且穩定的外銷通路。黃偉哲表示，農業是國家根本，農民更是產業發展的重要基石。台南屬熱帶氣候，韓國慶尚北道則為溫帶氣候，雙方在農業生產條件與農業教育體系上具有高度互補性。他指出，透過此次合作備忘錄的簽署，未來雙方可在技術、經驗及人才交流等面向深化合作，進一步提升農業發展能量。黃偉哲也期待台南市農會與慶尚北道農食品流通教育振興院在MOU架構下，持續推動農民互訪與產業交流，讓雙方在實務經驗分享中強化合作基礎，不僅有助於提升農產品品質與競爭力，也能為農民創造更多國際市場機會，實現長遠且穩定的合作成果。市府農業局長李芳林表示，此次合作備忘錄涵蓋農產品貿易推廣、冷鏈物流應用、加工技術交流及人才培訓等多面向內容。台南在冷鏈保存與食品加工方面具備成熟技術，能有效維持產品品質與風味，符合國際市場對食品安全與品質的高標準要求，未來將透過雙方合作平台，加速優質農產進軍韓國市場。農業局指出，市府近年積極協助在地農會與業者參與國際展會及商務媒合活動，逐步建立海外銷售通路，成果逐漸顯現。此次與韓方單位合作，將進一步串聯台韓農業產業鏈，促進技術交流與產業升級，全面提升台南農業在國際市場的競爭力。今天的簽署儀式係由市農會總幹事吳嘉仁代表簽署MOU，韓國慶尚北道農食品流通教育振興院則由本部長李鉉教代表，現場布置了台南東山咖啡、虱目魚鬆捲心酥、地瓜脆片等多樣農特產品，黃偉哲並特別向韓商介紹麻豆柚子汁飲品，雙方交流愉快。